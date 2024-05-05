За сутки рф нанесла 5 ракетных ударов, 69 авиационных атак, 74 залповых обстрела

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. рф нанесла 5 ракетных и 69 авиационных ударов. Осуществлено 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За сутки произошло 95 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 5 ракетных и 69 авиационных ударов, а также совершили 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому были зафиксированы авиационные удары по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области; Луговка Сумской области; Харьков, Слобожанское, Веселое, Черкасские Тишки, Петропавловка, Ивановка Харьковской области; Верхнекаменское, Спирное, Клищеевка, Новосадовое, Дружба, Тарасовка, Новоалександровка, Прогресс, Евгеновка, Новоселовка Первая, Уманское, Карловка, Георгиевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Преображенка Запорожской области; Берислав, Садовое и Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским обстрелом оказались более 110 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: вражеские силы 12 раз атаковали в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Берестовое Луганской области.

Лиманский: Силы обороны отбили 9 атак противника в районах Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.

Бахмутский: Защитники отбили 12 атак оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Роздоловка, Новый, Клищеевка, южнее Ивановского в Донецкой области.

Авдеевский: ВСУ отбили 20 атак противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области. Новопавловский: оккупанты 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховский: вражеская армия 5 раз атаковала позиции наших защитников в районах южнее Новодаровки, Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Херсонский: россияне совершили 10 безуспешных штурмов позиций ВСУ.

Добавим

Силами авиации и ракетных войск обороны были нанесены удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления, 3 зенитно-ракетных комплексах и 1 складу боеприпасов противника. Также уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции и еще по 1 важному объекту противника.

Вражеская тактическая авиация активно действует на востоке Украины