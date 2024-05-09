Плетенчук назвав кількість вильотів розвідувальних БПЛА рф та їх мету на півдні
Київ • УНН
Кількість польотів російських розвідувальних безпілотників у зоні відповідальності Південного військового округу зазвичай перевищує 150, метою яких є виявлення позицій українських військових для подальших ударів.
Кількість вильотів російських дронів-розвідників зазвичай більша ніж півтори сотні у зоні відповідальності Сил оборони Півдня. Їх мета виявлення місця скупчення українських військових з подальшим завданням вогневого ураження.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Наше ППО щодня збиває по кілька таких одиниць. Попри те, що кожен з них коштує в районі 100 тис. доларів і більше, росіяни їх використовують у великій кількості. Питання навіть не в кількості дронів-розвідників, а в кількості вильотів. Кількість вильотів зазвичай більша ніж півтори сотні у нашій зоні відповідальності. Вони роблять це для того, щоб розвідувати можливі місця скупчення ЗСУ з подальшим завданням вогневого ураження
Також за його словами, росіяни шукають уразливі об’єкти цивільної інфраструктури, критичної в першу чергу.
З такою метою вони знаходяться в повітрі. По ним постійно працює наша ППО. Іноді це збиття, іноді це технічна протидія, і в цьому сенсі у нас відбувається робота і робота успішна
Доповнення
Окупанти 4 травня провели 19 спроб штурмів на півдні, що свідчить про активізацію ворог, намагаючись здобути якихось чергових перемог.