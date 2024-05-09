Оборона Часового Яра: в ГУР показали, как спецподразделение "KRAKEN" уничтожает оккупантов

Бойцы спецподразделения ГУР МО "KRAKEN" показали, как уничтожают российских пехотинцев во время обороны украинского города Часов Яр. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал бойцов спецподразделения.

Детали

Военные обнародовали видео, как благодаря FPV-дронам они ликвидируют российскую пехоту в Донецкой области.

Подразделение активных действий ГУР МО "KRAKEN" продолжает оборону Часового Яра. Наносим огневое поражение противнику с помощью FPV-дронов - подписали видео в спецподразделении "KRAKEN".

Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"

Напомним

В Минобороны Великобритании говорят, что несмотря на усиленные российские атаки на окрестности Часового Яра, с апреля 2024 года войска рф достигли лишь незначительных тактических побед и понесли большие потери.