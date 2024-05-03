Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"

Силы обороны делают все возможное, чтобы остановить наступление российских войск на Часов Яр Донецкой области, но у врага там значительные преимущества в артиллерии и воздухе, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Times, передает УНН.

российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр Донецкой области до 9 мая.

Однако Павлюк уверен, что этого не должно произойти, но признает, что зимняя задержка с выделением американской помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, тяжело сказалась на ВСУ, испытывающих нехватку боеприпасов.

"Мы делаем все возможное, чтобы остановить российский план по захвату Часова Яра до 9 мая. Но у россиян там преимущество в артиллерии десять к одному и полное превосходство в воздухе", - сказал он.

Дополнение

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин 3 апреля заявил, что враг не оставляет попыток захватить Часов Яр в Донецкой области, пытаясь обойти город через населенные пункты Богдановка и Ивановское, чтобы взять его в тиски. Враг на этом направлении проводит так называемые мясные штурмы, но ситуация контролируется Силами обороны.