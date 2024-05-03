Павлюк щодо ситуації біля Часового Яру: "Робимо все можливе, щоб зупинити російський план"

ukenru
19:41 • 24910 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 72333 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 102127 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 105713 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 214866 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 151152 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 142541 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131173 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121288 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112714 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
66 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 142042 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 116279 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 121887 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 127938 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 103389 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 214845 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 375469 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 434806 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 443667 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 353499 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 102128 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 121887 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 116279 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 95867 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 106165 перегляди
Актуальне
Павлюк щодо ситуації біля Часового Яру: "Робимо все можливе, щоб зупинити російський план"

Павлюк щодо ситуації біля Часового Яру: "Робимо все можливе, щоб зупинити російський план"

Київ • УНН

 • 19918 перегляди

Українські війська роблять все можливе, щоб зупинити наступ росіян на Часів Яр у Донецькій області, але ворог має значну перевагу в артилерії та авіації.

Сили оборони роблять все можливе, щоб зупинити наступ російських військ на Часів Яр Донецької області, але у ворога там значні переваги в артилерії та повітрі,  заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times, передає УНН

російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня

Однак Павлюк упевнений, що цього не повинно статися, але визнає, що зимова затримка з виділенням американської допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів, тяжко позначилася на ЗСУ, що відчувають нестачу боєприпасів.

"Ми робимо все можливе, щоб зупинити російський план із захоплення Часова Яру до 9 травня.  Але у росіян там перевага в артилерії десять до одного і повна перевага в повітрі", - сказав він.

Доповнення 

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин 3 квітня заявив, що ворог не полишає спроб захопити Часів Яр на Донеччині, намагаючись обійти місто через населені пункти Богданівка та Іванівське, щоб взяти його в лещата. Ворог на цьому напрямку проводить так звані м’ясні штурми, але ситуація контролюється Силами оборони. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
the-timesThe Times
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
oleksandr-pavliukОлександр Павлюк
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
chasiv-yarЧасів Яр
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47