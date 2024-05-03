Павлюк щодо ситуації біля Часового Яру: "Робимо все можливе, щоб зупинити російський план"
Київ • УНН
Українські війська роблять все можливе, щоб зупинити наступ росіян на Часів Яр у Донецькій області, але ворог має значну перевагу в артилерії та авіації.
Сили оборони роблять все можливе, щоб зупинити наступ російських військ на Часів Яр Донецької області, але у ворога там значні переваги в артилерії та повітрі, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times, передає УНН.
російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня.
Однак Павлюк упевнений, що цього не повинно статися, але визнає, що зимова затримка з виділенням американської допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів, тяжко позначилася на ЗСУ, що відчувають нестачу боєприпасів.
"Ми робимо все можливе, щоб зупинити російський план із захоплення Часова Яру до 9 травня. Але у росіян там перевага в артилерії десять до одного і повна перевага в повітрі", - сказав він.
Доповнення
Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин 3 квітня заявив, що ворог не полишає спроб захопити Часів Яр на Донеччині, намагаючись обійти місто через населені пункти Богданівка та Іванівське, щоб взяти його в лещата. Ворог на цьому напрямку проводить так звані м’ясні штурми, але ситуація контролюється Силами оборони.