Оборона Часового Яру: у ГУР показали, як спецпідрозділ "KRAKEN" нищить окупантів
Київ • УНН
Спецпідрозділ ГУР МО України "KRAKEN" оприлюднив відео, на якому показано, як вони використовують FPV-безпілотники для знищення російської піхоти та нанесення вогневого ураження противнику під час оборони українського міста Часів Яр, що на Донеччині.
Бійці спецпідрозділу ГУР МО "KRAKEN" показали, як знищують російських піхотинців під час оборони українського міста Часів Яр. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал бійців спецпідрозділу.
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Військові оприлюднили відео, як завдяки FPV-дронам вони ліквідовують російську піхоту на Донеччині.
Підрозділ активних дій ГУР МО "KRAKEN" продовжує оборону Часового Яру. Наносимо вогневе ураження противнику за допомогою FPV-дронів
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