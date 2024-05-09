На фронті за добу 76 бойових зіткнень, на двох напрямках росіяни атакували за підтримки авіації - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу Збройні Сили України відбили 76 бойових зіткнень уздовж лінії фронту, причому більшість обстрілів противник проводив на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись покращити своє тактичне становище за підтримки авіації, але зазнаючи при цьому великих втрат.
Протягом доби, 9 травня, на фронті зафіксовано 76 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог провів на Бахмутському та Авдіївському напрямку, де за підтримки авіації окупанти намагались покращити тактичне положення та відтіснити ЗСУ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Новосадове, Торське Донецької області та в районі Серебрянського лісництва на Луганщині.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Ступочки та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
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