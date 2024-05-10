В Воздушных Силах подтвердили сбитие 10 ударных дронов россиян

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  108751 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  116591 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  119044 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  142301 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  127789 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131586 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121509 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167752 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150561 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149706 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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7 мая 2024, 11:15  •  279032 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  317000 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  313804 просмотра

В Воздушных Силах подтвердили сбитие 10 ударных дронов россиян

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение 10 российских ударных беспилотников "Шахид" и двух зенитных ракетных комплексов С-300/С-400, запущенных из Крыма и Белгородской области во время ночной атаки.

Война •   •  389 просмотра
В Воздушных Силах подтвердили сбитие 10 ударных дронов россиян

Лидер Хунты объявлен победителем на президентских выборах в Чаде

Махамат Идрисс Деби, который захватил власть в Чаде в 2021 году, набрал 61% голосов на президентских выборах, согласно предварительным результатам.

политика •   •  1406 просмотра
Лидер Хунты объявлен победителем на президентских выборах в Чаде

В течение суток на фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 95 боевых столкновений, во время которых противник нанес 6 ракетных и 80 авиационных ударов, а также совершил 127 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  1690 просмотра
В течение суток на фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения россиян - Генштаб

За минувшие сутки авиация и ракетные войска Вооруженных Сил Украины нанесли удары по 17 местам сосредоточения российских войск, двум складам боеприпасов, одному объекту противовоздушной обороны и российской радиолокационной станции.

Война •   •  2704 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения россиян - Генштаб

Силы ПВО ночью сбили 10 из 10 "шахедов" - Генштаб

Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили все 10 иранских беспилотников "Шахид", запущенных Россией во время ночной атаки 10 мая.

Война •   •  3599 просмотра
Силы ПВО ночью сбили 10 из 10 "шахедов" - Генштаб

10 мая: День кактуса, Всемирный день движения ради здоровья

День кактуса впервые начали отмечать в Латинской Америке. Довольно быстро событие стало популярным во многих странах мира, где люди занимаются разведением кактусов в домашних условиях. По мнению ученых, кактусы появились на нашей планете 30-35 миллионов лет назад.

УНН Lite •   •  3067 просмотра
10 мая: День кактуса, Всемирный день движения ради здоровья

США планируют запретить Китаю доступ к мощным моделям ИИ американской разработки

США планируют ввести новые правила, чтобы ограничить доступ китайских компаний к передовым моделям искусственного интеллекта, разработанных американскими технологическими гигантами, такими как Microsoft, OpenAI и Alphabet, из соображений национальной безопасности.

политика •   •  6943 просмотра
США планируют запретить Китаю доступ к мощным моделям ИИ американской разработки

В Турции могут запретить TikTok

TikTok может столкнуться с запретом в Турции из-за беспокойства относительно ненадлежащего обмена контентом на платформе, особенно относительно необходимости защиты детей и молодежи, по словам председателя парламентской комиссии по цифровым медиа.

Новости Мира •   •  5664 просмотра
В Турции могут запретить TikTok

Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка

Джастин и Хейли Бибер, судя по округлившемуся животу Хейли и их очевидному возобновлению брачных обетов на церемонии, где Хейли была одета в белое платье и фату, ожидают первенца.

Новости Мира •   •  6740 просмотра
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка

Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью

Польша планирует строить бункеры и копать траншеи на границах с Россией и Беларусью, чтобы укрепить свою территорию.

Война •   •  9559 просмотра
Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью