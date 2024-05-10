В Воздушных Силах подтвердили сбитие 10 ударных дронов россиян

В Воздушных Силах ВСУ подтвердили уничтожение 10 шахедов, которыми Россия атаковала ночью. Об этом сообщил командующий Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 10 мая противник применил десять ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с территории временно оккупированного Крыма и две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковщины.

В результате боевой работы подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены все десять ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей. говорится в сообщении

Силы ПВО ночью сбили 10 из 10 "шахедов" - Генштаб