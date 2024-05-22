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Войска рф обстреляли артиллерией и ракетами Невское на Луганщине, есть разрушения
российские войска обстреляли Невское в Луганской области из артиллерии и реактивных снарядов, что привело к разрушениям.
Дональд Трамп не будет давать показания по делу о "черной бухгалтерии"
Бывший президент США Дональд Трамп не будет выступать в качестве свидетеля на своем историческом уголовном процессе в Нью-Йорке, связанном с выплатами, произведенными порноактрисе Сторми Дэниелс в 2016 году.
Двое погибших, трое раненых, среди которых ребенок - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки
Два человека погибли, 10-летний ребенок и еще один мужчина получили ранения в результате российского ракетного удара по Покровску Донецкой области. Также россияне обстреляли Лиман - ранили гражданского.
Норвегия официально признает Палестину как государство - премьер
Норвегия официально признает Палестину как государство, заявил премьер-министр Норвегии.
Враг продолжает атаковать Черниговщину: за сутки зафиксировано 23 взрыва
ВС рф нанесли 23 артиллерийских удара по приграничным районам Черниговской области из ствольной артиллерии и минометов.
Британец, обвиняемый в шпионаже в Гонконге, найден мертвым
37-летний бывший британский морской пехотинец, обвиняемый в шпионаже в пользу китайской разведки, был найден мертвым в парке недалеко от Лондона.
В Чугуеве в результате вражеского обстрела уже 5 пострадавших
В результате вражеского обстрела города Чугуев пострадали 5 человек, в том числе 28-летний мужчина и женщины в возрасте 22, 55, 65 и 77 лет, четверо из них доставлены в медицинские учреждения.
Оснащенные "Градами" дроны "Sea Baby" отработали по позициям россиян на Кинбурнской косе - источники
Морские беспилотники СБУ "Sea Baby", теперь оснащены реактивными системами залпового огня "Град" и уже нанесли удар по российским позициям на Кинбурнской косе.
Похороны президента Раиси: в столице Ирана собираются толпы людей
Десятки тысяч иранцев собрались в центре Тегерана на церемонию похорон президента Ибрагима Раиси, погибшего в авиакатастрофе.
Экономика Украины за четыре месяца выросла на 4,4% на фоне адаптации к военному времени
ВВП Украины вырос примерно на 4,3% в апреле 2024 года по сравнению с апрелем прошлого года, что привело к росту на 4,4% в январе-апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что обусловлено рекордным объемом экспорта, спросом на строительство, улучшением деловых настроений и оживлением потребительской активности, несмотря на риски для безопасности и энергетической инфраструктуры ущерб.