Оккупанты ударили по Невскому четырьмя ракетами, цены проверять не будут - в более 440 населенных пунктах "лнр" в магазинах разрешили не пользоваться кассовыми аппаратами, на Старобельщине россияне учат детей готовиться к атакам террористов. Об этом сообщает руководитель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, передает УНН.

Вчера под огнем противника оказалась каждая деревня, где есть гражданское население. Это и Невское, и Макеевка, и Новолюбовка. Артиллерийский и минометный огонь враг также направил в сторону Стельмаховки и Куземовки. Самая тяжелая ситуация в Невском, сообщил глава Луганщины Артем Лысогор.

Детали

Отмечается, что кроме артиллерии, по населенному пункту нанесены удары четырьмя ракетами. Есть попадания по меньшей мере по пяти домам. Хозяйственные постройки пострадали в Новолюбовке.

Несмотря на это, представители Краснореченской общины успели доставить жителям Новолюбовки продуктовые наборы".

Боевые действия разворачивались возле Белогоровки и Новоегоровки.Авиационных ударов противник нанес по Сергеевке и Макеевке.

Дополнение

В так называемой "лнр" с одной стороны подчеркивают контроль цен на социально значимые товары, с другой - позволяют предпринимателям не устанавливать расчетные аппараты в магазинах. Такое решение принято для территории более 440 населенных пунктов. То есть, цену товара, по которой его будут отпускать людям, никто не будет проверять.

Причины, на которые ссылаются оккупанты – отсутствие регулярного транспортного сообщения и ужасное состояние дорог. То есть, жалуются на собственноручно разрушенную за эти годы логистику и инфраструктуру, - отмечают в ОВА.

Также сообщается, что в учебных заведениях Новопсковской и Белолуцкой общин захватчики готовят детей к вероятным атакам террористов на эти школы. Не в теории-на практике. В частности, отрабатывали соответствующие дни с захватом здания и укладкой школьников на пол, угрожая им макетами оружия.

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