Війська рф обстріляли артилерією і ракетами Невське на Луганщині, є руйнування
Київ • УНН
російські війська обстріляли Невське в Луганській області з артилерії і реактивних снарядів, що призвело до руйнувань.
Окупанти вдарили по Невському чотирма ракетами, ціни не перевірятимуть - у понад 440 населених пунктах "лнр" у магазинах дозволили не користуватися касовими апаратами, на Старобільщині росіяни вчать дітей готуватися до атак терористів. Про це повідомляє керівник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, передає УНН.
Учора під вогнем противника опинилося кожне село, де є цивільне населення. Це і Невське, і Макіївка, і Новолюбівка. Артилерійський і мінометний вогонь ворог також спрямував в бік Стельмахівки та Куземівки. Найважча ситуація в Невському,
Деталі
Зазначається, що крім артилерії, по населеному пункту завдані удари чотирма ракетами. Є влучання щонайменше по п’яти будинках. Господарчі споруди постраждали у Новолюбівці.
Попри це, представники Красноріченської громади встигли доставити жителям Новолюбівки продуктові набори".
Бойові дії розгорталися біля Білогорівки та Новоєгорівки.Авіаційних ударів противник завдав по Сергіївці та Макіївці.
Доповнення
У так званій "лнр" з одного боку наголошують на контролі цін на соціально значущі товари, з іншого - дозволяють підприємцям не встановлювати розрахункові апарати у магазинах. Таке рішення прийнято для території понад 440 населених пунктів. Тобто, ціну товару, за якою його відпускатимуть людям, ніхто не перевірятиме.
Причини, на які посилаються окупанти – відсутність регулярного транспортного сполучення і жахливий стан доріг. Тобто, скаржаться на власноруч зруйновану за ці роки логістику та інфраструктуру,
Також повідомляється, що у навчальних закладах Новопсковської та Білолуцької громад загарбники готують дітей до ймовірних атак терористів на ці школи. Не в теорії - на практиці. Зокрема, відпрацьовували відповідні дні з захопленням будівлі та укладанням школярів на підлогу, погрожуючи їм макетами зброї.
Оснащені "Градами" дрони "Sea Baby" відпрацювали по позиціях росіян на Кінбурнській косі - джерела22.05.24, 09:39 • 19814 переглядiв