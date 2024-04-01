В оккупированном Старобельске взорвали авто коллаборанта Чайки, он умер

Во временно оккупированном Старобельске взорвали автомобиль коллаборанта Валерия Чайки, который в результате погиб, передает УНН.

росСМИ заявляли, что в Старобельске взорвали автомобиль и есть погибший.

Местные Телеграмм-каналы отмечали, что машина якобы принадлежала коллаборационисту Валерию Чайке.

"Глава Старобельского муниципального округа лнр" Владимир Чернев подтвердил смерть Валерия Чайки.

Добавим

Чайка пошел на сотрудничество с российскими оккупантами сразу после захвата города. Ему было объявлено подозрение в коллаборационной деятельности, дело передано в суд.

Напомним

Глава СБУ Василий Малюк не стал официально подтверждать, что за ликвидацией ряда военных преступников, в частности Ильи Кивы, Владлена Татарского стоит СБУ, но рассказал много интересных деталей, которые свидетельствуют, что Служба безопасности знает об этих "хлопках" гораздо больше, чем может прокомментировать.