В роддомах "лнр" без паспорта рф родителям угрожают не отдать ребенка - ОВА
Киев • УНН
В оккупированных роддомах "лнр" родителям без российского паспорта угрожают не отдать новорожденных детей.
В роддомах в оккупации отдают ребенка только при наличии паспорта рф у родителей, 45 вражеских беспилотников ударили по селам Луганщины, на Старобельщине выдают повестки мужчинам до 30 лет. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что накануне родов женщин в так называемой "лнр" в отдельных случаях еще могут госпитализировать без наличия паспорта рф. Однако через неделю, при выписке, обязательно проверяют, есть ли российские документы у одного из родителей. Угрожают не отдать ребенка.
Также глава Луганщины Артем Лысогор сообщает, что наземная активность россиян наблюдается вдоль всей линии боевого соприкосновения. Так, наступления противника отражены вблизи Стельмаховки на Купянском направлении, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества - на Лиманском, Белогоровки - на Бахмутском.
С авиации нанесены удары по Белогоровке и территории Серебрянского леса. "По населенным пунктам, расположенным вблизи линии фронта, нанесено 110 обстрелов. 31 раз оккупанты ударили из артиллерии по Грековке, Невскому, Куземовке, Стельмаховке. 34 - из минометов. Пострадали Макеевка, Стельмаховка, Куземовка. Кроме того, в районах Невского и Куземовки боевые задачи пытались выполнить 45 вражеских БПЛА,
В деоккупированные села в последний день апреля волонтерами доставлены продуктовые наборы. Они розданы жителям Невского, Новолюбовки, Макеевки.
Как сообщает Луганская ОВА, на блокпостах оккупированной Старобельщины проверяют мужчин. Тем, кому до 30 лет, сразу вручают повестку для прохождения службы. Другие пока ограничиваются постановкой на воинский учет.
Напомним
На въезде в оккупированный Северодонецк мужчин записывают на военную службу, а в так называемой "Луганской народной республике" останутся работать только самые прибыльные шахты.
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