У пологових будинках "лнр" без паспорта рф батькам погрожують не віддати дитину - ОВА
Київ • УНН
В окупованих пологових будинках "лнр" батькам без російського паспорта погрожують не віддати новонароджених дітей.
У пологових будинках в окупації віддають дитину лише за наявності паспорту рф у батьків, 45 ворожих безпілотників вдарили по селах Луганщини, на Старобільщині видають повістки чоловікам до 30 років. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.
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Зазначається, що напередодні пологів жінок у так званій "лнр" в окремих випадках ще можуть госпіталізувати без наявності паспорта рф. Однак за тиждень, при виписці, обов’язково перевіряють, чи є російські документи у одного з батьків. Погрожують не віддати дитину.
Також очільник Луганщини Артем Лисогор повідомляє, що наземна активність росіян спостерігається вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Так, наступи противника відбито поблизу Стельмахівки на Куп’янському напрямку, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва - на Лиманському, Білогорівки - на Бахмутському.
З авіації завдано ударів по Білогорівці і території Серебрянського лісу."По населених пунктах, розташованих поблизу лінії фронту, завдано 110 обстрілів. 31 раз окупанти вдарили з артилерії по Греківці, Невському, Куземівці, Стельмахівці. 34 - з мінометів. Потерпали Макіївка, Стельмахівка, Куземівка. Крім того, в районах Невського та Куземівки бойові завдання намагалися виконати 45 ворожих БПЛА,
До деокупованих сіл в останній день квітня волонтерами доставлено продуктові набори. Їх роздано жителям Невського, Новолюбівки, Макіївки.
Як повідомляє Луганська ОВА, на блокпостах окупованої Старобільщини перевіряють чоловіків. Тим, кому до 30 років, одразу вручають повістку для проходження служби. Інші поки що обмежуються постановкою на військовий облік.
Нагадаємо
На в'їзді до окупованого Сєвєродонецька чоловіків записують на військову службу, а у так званій "Луганській народній республіці" залишаться працювати лише найприбутковіші шахти.