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На в’їзді до окупованого Сєвєродонецька чоловіків ставлять на військовий облік - ОВА

На в’їзді до окупованого Сєвєродонецька чоловіків ставлять на військовий облік - ОВА

Київ • УНН

 • 22767 перегляди

На в'їзді до окупованого Сєвєродонецька чоловіків записують на військову службу, а у так званій "Луганській народній республіці" залишаться працювати лише найприбутковіші шахти.

На в’їзді до Сєвєродонецька чоловіків ставлять на військовий облік, в "лнр" залишаться працювати лише найбільш рентабельні шахти, кількість ворожих обстрілів зросла по всій лінії фронту. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у чоловіків, які намагаються в’їхати до Сєвєродонецька, або виїхати звідти, перевіряють наявність військового обліку. Якщо необхідного документа немає - на місці видають повістку й оформлюють постановку. Відсутність паспорта рф вже не є перепоною для подальшої мобілізації.

Також у міністерстві енергетики рф заявили, що не збираються підтримувати вугледобувні підприємства так званої "лнр", які не є рентабельними і працюють лише коштом державної підтримки. Вони будуть ліквідовані.

Тому готуватимуть до закриття шахти, які мають незначний прибуток. Зможуть вижити найбільш рентабельні. На кількість робочих місць і, відповідно, на рівень життя в цих регіонах окупантам все одно.

Доповнення

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Артем Лисогор, 78 артилерійських та мінометних обстрілів здійснив противник по Куземівці, Стельмахівці, Макіївці та Греківці.Уразити позиції українських військових намагався 31 безпілотник поблизу Невського та Куземівки.

Атаки росіян відбиті в районі Стельмахівки, Невського, Твердохлібового, Серебрянського лісництва, Білогорівки. Загарбники намагаються тиснути по всіх напрямках. Застосовують велику кількість артилерії. Удари з повітря завдані по Стельмахівці і Серебрянському лісу,

- додав Артем Лисогор.

Учора, 29 квітня, жительці звільненого Невського необхідно було дістатися пенсійного фонду для оформлення відповідних виплат. Її доставили до найближчого відділення, допомоги з оформленням і привезли додому. Поки що вона не евакуюється.

Нагадаємо

Окупанти розпочали аудит решти 33 шахт на Донбасі, майже 100 зі 114 шахт визнані збитковими через брак працівників та мільйонні борги за електроенергію.

Ольга Розгон

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