На въезде в оккупированный Северодонецк мужчин ставят на воинский учет - ОВА

На въезде в Северодонецк мужчин ставят на воинский учет, в "лнр" останутся работать только наиболее рентабельные шахты, количество вражеских обстрелов возросло по всей линии фронта. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что у мужчин, которые пытаются въехать в Северодонецк, или выехать оттуда, проверяют наличие воинского учета. Если необходимого документа нет - на месте выдают повестку и оформляют постановку. Отсутствие паспорта рф уже не является преградой для дальнейшей мобилизации.

Также в министерстве энергетики рф заявили, что не собираются поддерживать угледобывающие предприятия так называемой "лнр", которые не являются рентабельными и работают только за счет государственной поддержки. Они будут ликвидированы.

Поэтому будут готовить к закрытию шахты, которые имеют незначительную прибыль. Смогут выжить наиболее рентабельные. На количество рабочих мест и, соответственно, на уровень жизни в этих регионах оккупантам все равно.

Дополнение

Как сообщил начальник областной военной администрации Артем Лысогор, 78 артиллерийских и минометных обстрелов совершил противник по Куземовке, Стельмаховке, Макеевке и Грековке. поразить позиции украинских военных пытался 31 беспилотник вблизи Невского и Куземовки.

Атаки россиян отбиты в районе Стельмаховки, Невского, Твердохлебово, Серебрянского лесничества, Белогоровки. Захватчики пытаются давить по всем направлениям. Применяют большое количество артиллерии. Удары с воздуха нанесены по Стельмаховке и Серебрянскому лесу, - добавил Артем Лисогор.

Вчера, 29 апреля, жительнице освобожденного Невского необходимо было добраться до пенсионного фонда для оформления соответствующих выплат. Ее доставили в ближайшее отделение, помогли с оформлением и привезли домой. Пока что она не эвакуируется.

Напомним

Оккупанты начали аудит остальных 33 шахт на Донбассе, почти 100 из 114 шахт признаны убыточными из-за нехватки работников и миллионных долгов за электроэнергию.