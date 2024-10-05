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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ударили по Балке Журавке в Луганской области реактивной артиллерией

Оккупанты ударили по Балке Журавке в Луганской области реактивной артиллерией

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 07:32  •  6603 просмотра

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Российские войска атаковали Балку Журавку в Луганской области, используя артиллерию и беспилотники. На оккупированных территориях продолжается "национализация" недвижимости и выселение местных жителей.

В Луганской области российские оккупанты обстреляли Балку Журавку и территорию вокруг 27 раз из ствольной и реактивной артиллерии, направили в сторону населенного пункта 59 беспилотников. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telеgram, передает УНН.

Детали

"Штурмовые действия за прошедшие сутки россияне проводили вблизи Стельмаховки, Грековки, Макеевки, Балки Журавки. Наши военные мужественно отражают нашествие врага. Балку Журавку и территорию вокруг захватчики 27 раз обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии, направили в сторону населенного пункта 59 беспилотников", - написал Лысогор.

Кроме того, Лысогор сообщил, что на оккупированных территориях в Старобельске россияне продолжают так называемую "национализацию" недвижимости.

"Не останавливает их и то, что в домах, которые они пытаются отжать, проживают люди. Нет документов образца рф на право собственности - на выход. Так, уже неоднократно из домов выселяли жителей Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной, чье жилье сами же оккупанты и разрушили. Возвращаться этим гражданам некуда. В Старобельске беженцы или снимали жилье, или останавливались у родственников и знакомых, которые выехали. В опустевшие квартиры и дома засылают российских военных и представителей силовых структур так называемой "лнр", - рассказал Лысогор.

В более 200 городах и селах «лнр» не работает ни один магазин - Лысогор29 сентября 2024, 07:17 • 15799 просмотров

Во временно оккупированном Приволье, по его словам, до сих пор не отремонтировали систему водоснабжения. Город уже более двух лет остается без коммуникаций. Который месяц забывают даже воду подвозить. Систему водоснабжения ремонтировать так и не начали.

Дополнение

2 октября российские войска направили 65 беспилотников по Балке Журавке.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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