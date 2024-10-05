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Окупанти вдарили по Балці Журавці на Луганщині реактивною артилерією

Окупанти вдарили по Балці Журавці на Луганщині реактивною артилерією

Київ • УНН

 • 44886 перегляди

Російські війська атакували Балку Журавку в Луганській області, використовуючи артилерію та безпілотники. На окупованих територіях продовжується "націоналізація" нерухомості та виселення місцевих жителів.

У Луганській області російські окупанти обстріляли Балку Журавку і територію навколо 27 разів зі ствольної та реактивної артилерії, спрямували в бік населеного пункту 59 безпілотників. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в Telеgram, передає УНН.

Деталі

"Штурмові дії минулої доби росіяни проводили поблизу Стельмахівки, Греківки, Макіївки, Балки Журавки. Наші військові мужньо відбивають навалу ворога. Балку Журавку і територію навколо загарбники 27 разів обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії, спрямували в бік населеного пункту 59 безпілотників", - написав Лисогор.

Окрім того, Лисогор повідомив, що на окупованих територіях у Старобільську росіяни продовжують так звану "націоналізацію" нерухомості.

"Не зупиняє їх й те, що в будинках, які вони намагаються віджати, проживають люди. Немає документів зразка рф на право власності – на вихід. Так, уже неодноразово із будинків виселяли мешканців Сіверськодонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної, чиє житло самі ж окупанти й зруйнували. Вертатися цим громадянам немає куди. У Старобільську біженці або винаймали житло, або зупинялися у родичів та знайомих, які виїхали. У спорожнілі квартири та будинки засиляють російських військових і представників силових структур так званої "лнр", - розповів Лисогор.

У понад 200 містах та селах "лнр" не працює жоден магазин - Лисогор29.09.24, 10:17 • 16952 перегляди

У тимчасово окупованому Привіллі, за його словами, досі не відремонтували систему водопостачання. Місто вже понад два роки залишається без комунікацій. Котрий місяць забувають навіть воду підвозити. Систему водопостачання ремонтувати так і не почали.

Доповнення

2 жовтня російські війська спрямували 65 безпілотників по Балці Журавці.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
luhanska-oblastЛуганська область
lysychanskЛисичанськ
starobilskСтаробільськ
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