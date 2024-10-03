На окупованій Луганщині планують ремонтувати по одному-два будинки на місто в рік, росіяни за добу спрямували 65 дронів по Балці Журавці - ОВА

В так званій "лнр" затвердили програму капремонту багатоповерхівок, згідно з якою планують ремонтувати по одному-два будинки на місто в рік. А тим часом у Сіверськодонецьку підрядники кидають будинки відновленими наполовину. Минулої доби російські війська спрямували 65 безпілотників по Балці Журавці. Про це йдеться у зведенні Луганської ОВА у четвер, передає УНН.

Як повідомляється, у так званій "лнр" затвердили регіональну адресну програму капітального ремонту спільного майна у багатоквартирних будинках, розраховану до 2026 року. Так, у 2025 році заплановано розпочати капремонт на 40 житлових об’єктах, у 2026-му – ще на 45. Запевняють, що під час складання програми проаналізували існуючий житловий фонд. До переліку увійшли 32 населених пункти. Із них лише п’ять, які були окуповані у 2022 році, чотири з яких – напівзруйновані. Більшість міст і сіл, що у переліку, бойові дії оминули.

Тим не менше, в середньому окупанти за два роки капітально відремонтують по одному-два будинки на кожне місто. Щоправда, пошук підрядників ще попереду - наголошують в ОВА.

А з підрядниками, як вказали в ОВА, виникають проблеми постійно. Зокрема, уСіверськодонецьку підрядники кидають будинки відновленими наполовину. Проводять заміну вікон і дверей, але взагалі не торкаються систем водо- та теплопостачання, каналізації. Вартість робіт – аналогічна повністю виконаному замовленню. Різниця в коштах десь осідає, наголосили в ОВА.

Щодо безпекової ситуації, то за даними ОВА, в районі Балки Журавки окупанти здійснили 91 обстріл. 26 із них – зі ствольної артилерії. У переважній більшості, намагалися застосовувати безпілотники. Їх на цій ділянці фронту було задіяно противником 65 одиниць. Бойові дії також точилися поблизу Макіївки, Греківки, Андріївки та Стельмахівки.

кремль активізував на ТОТ заходи "путінського побєдобєсія" - ЦПД РНБО