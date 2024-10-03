На оккупированной Луганщине планируют ремонтировать по одному-два дома на город в год, россияне за сутки направили 65 дронов по Балке Журавке - ОВА

ukenru
Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
  •  109397 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
  •  119286 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
  •  121315 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
  •  119798 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Эксклюзив
Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
  •  108504 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

Эксклюзив
В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
  •  102644 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Эксклюзив
Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист
2 октября 2024, 08:41  •  103398 просмотра

Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист

Эксклюзив
Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль
2 октября 2024, 08:26  •  98918 просмотра

Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль

Эксклюзив
Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики
2 октября 2024, 07:11  •  100614 просмотра

Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее
2 октября 2024, 06:16  •  100738 просмотра

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Киевщине работает противовоздушная оборона во время воздушной тревоги

На Киевщине работает противовоздушная оборона во время воздушной тревоги

  •  61367 просмотра
В Киеве снова был зафиксирован взрыв в Киеве

В Киеве снова был зафиксирован взрыв в Киеве

  •  61642 просмотра
ПВО Киева уничтожила все вражеские дроны во время ночной атаки

ПВО Киева уничтожила все вражеские дроны во время ночной атаки

  •  58067 просмотра
В Харькове повреждены высоковольтные линии из-за вражеского удара

В Харькове повреждены высоковольтные линии из-за вражеского удара

  •  56450 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  75206 просмотра
публикации
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  55149 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

  •  109342 просмотра
Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

  •  124800 просмотра
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
Эксклюзив

1 октября 2024, 10:46  •  193386 просмотра
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
Эксклюзив

1 октября 2024, 10:28  •  195300 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  75206 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

  •  73956 просмотра
Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

  •  101858 просмотра
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

2 октября 2024, 03:07  •  113583 просмотра
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

1 октября 2024, 18:01  •  101070 просмотра
Актуальное
На оккупированной Луганщине планируют ремонтировать по одному-два дома на город в год, россияне за сутки направили 65 дронов по Балке Журавке - ОВА

На оккупированной Луганщине планируют ремонтировать по одному-два дома на город в год, россияне за сутки направили 65 дронов по Балке Журавке - ОВА

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 08:13  •  5679 просмотра

Read in English

В так называемой «лрн» утвердили программу капремонта многоэтажек до 2026 года. россияне за сутки направили 65 дронов по Балке Журавке, в общем осуществив 91 обстрел на этом участке фронта.

В так называемой "лнр" утвердили программу капремонта многоэтажек, согласно которой планируют ремонтировать по одному-два дома на город в год. А тем временем в Северодонецке подрядчики бросают дома восстановленными наполовину. За прошедшие сутки российские войска направили 65 беспилотников по Балке Журавке. Об этом говорится в сводке Луганской ОВА в четверг, передает УНН.

Как сообщается, в так называемой "лнр" утвердили региональную адресную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рассчитанную до 2026 года. Так, в 2025 году запланировано начать капремонт на 40 жилых объектах, в 2026-м - еще на 45. Уверяют, что при составлении программы проанализировали существующий жилой фонд. В перечень вошли 32 населенных пункта. Из них только пять, которые были оккупированы в 2022 году, четыре из которых - полуразрушенные. Большинство городов и сел, в перечне, боевые действия обошли стороной.

Тем не менее, в среднем оккупанты за два года капитально отремонтируют по одному-два дома на каждый город. Правда, поиск подрядчиков еще впереди

- отмечают в ОВА.

А с подрядчиками, как указали в ОВА, возникают проблемы постоянно. В частности, в Северодонецке подрядчики бросают дома восстановленными наполовину. Проводят замену окон и дверей, но вообще не касаются систем водо- и теплоснабжения, канализации. Стоимость работ - аналогичная полностью выполненному заказу. Разница в средствах где-то оседает, отметили в ОВА.

Что касается ситуации с безопасностью, то по данным ОВА, в районе Балки Журавки оккупанты совершили 91 обстрел. 26 из них - из ствольной артиллерии. В подавляющем большинстве, пытались применять беспилотники. Их на этом участке фронта было задействовано противником 65 единиц. Боевые действия также велись вблизи Макеевки, Грековки, Андреевки и Стельмаховки. 

кремль активизировал на ВОТ мероприятия «путинского победобесия» - ЦПД СНБО2 октября 2024, 11:39 • 62449 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
makeevkaМакеевка
severodonetskСеверодонецк
luhanskЛуганск