На оккупированной Луганщине планируют ремонтировать по одному-два дома на город в год, россияне за сутки направили 65 дронов по Балке Журавке - ОВА

В так называемой "лнр" утвердили программу капремонта многоэтажек, согласно которой планируют ремонтировать по одному-два дома на город в год. А тем временем в Северодонецке подрядчики бросают дома восстановленными наполовину. За прошедшие сутки российские войска направили 65 беспилотников по Балке Журавке. Об этом говорится в сводке Луганской ОВА в четверг, передает УНН.

Как сообщается, в так называемой "лнр" утвердили региональную адресную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рассчитанную до 2026 года. Так, в 2025 году запланировано начать капремонт на 40 жилых объектах, в 2026-м - еще на 45. Уверяют, что при составлении программы проанализировали существующий жилой фонд. В перечень вошли 32 населенных пункта. Из них только пять, которые были оккупированы в 2022 году, четыре из которых - полуразрушенные. Большинство городов и сел, в перечне, боевые действия обошли стороной.

Тем не менее, в среднем оккупанты за два года капитально отремонтируют по одному-два дома на каждый город. Правда, поиск подрядчиков еще впереди - отмечают в ОВА.

А с подрядчиками, как указали в ОВА, возникают проблемы постоянно. В частности, в Северодонецке подрядчики бросают дома восстановленными наполовину. Проводят замену окон и дверей, но вообще не касаются систем водо- и теплоснабжения, канализации. Стоимость работ - аналогичная полностью выполненному заказу. Разница в средствах где-то оседает, отметили в ОВА.

Что касается ситуации с безопасностью, то по данным ОВА, в районе Балки Журавки оккупанты совершили 91 обстрел. 26 из них - из ствольной артиллерии. В подавляющем большинстве, пытались применять беспилотники. Их на этом участке фронта было задействовано противником 65 единиц. Боевые действия также велись вблизи Макеевки, Грековки, Андреевки и Стельмаховки.

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