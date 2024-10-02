кремль активизировал на ВОТ мероприятия «путинского победобесия» - ЦПД СНБО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия активизировала пропагандистские мероприятия на оккупированных территориях Украины, проводя параллели со Второй мировой войной. Оккупанты пытаются изменить историческую память, консолидировать поддержку и отвлечь от проблем.

Российская федерация активизировала на временно оккупированных территориях пропагандистские мероприятия, которыми враг пытается провести параллели событий сегодняшнего дня с событиями времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

На оккупированных территориях Украины происходит большое количество пропагандистских мероприятий, которыми враг пытается провести параллели событий сегодняшнего дня с событиями времен Второй мировой войны. В частности, «суд днр» признал геноцидом преступления нацистов на территории региона в годы Второй мировой. Также постоянно организовываются тематические акции с привлечением общественности, выходят фильмы. россию здесь представляют как наследницу «великой победы» над нацизмом, а ее агрессию против Украины изображают как продолжение этой борьбы

- говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом ru-пропаганда стремится изменить историческую память и сознание жителей ВОТ, втягивая в единое российское социокультурное пространство. 

Манипуляции на тему Второй мировой войны кремль использует для консолидации поддержки среди населения и создания образа «внешнего врага».

Эксплуатируя тему «героического прошлого», оккупационные власти стремятся отвлекать население от экономических и социальных трудностей, а также от репрессий, которым систематически подвергаются несогласные с режимом жители ВОТ

- отмечают в ЦПД.

Оккупанты вывозят людей с ВОТ в отдаленные регионы рф под видом "эвакуации" - Сопротивление29 сентября 2024, 00:23 • 50374 просмотра

Дополнение

Центр национального сопротивления сообщал, что со следующего года все украинцы без российского паспорта на временно оккупированных территориях Украины получат статус иностранных граждан или лиц без гражданства.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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