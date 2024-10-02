кремль активизировал на ВОТ мероприятия «путинского победобесия» - ЦПД СНБО

Российская федерация активизировала на временно оккупированных территориях пропагандистские мероприятия, которыми враг пытается провести параллели событий сегодняшнего дня с событиями времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

На оккупированных территориях Украины происходит большое количество пропагандистских мероприятий, которыми враг пытается провести параллели событий сегодняшнего дня с событиями времен Второй мировой войны. В частности, «суд днр» признал геноцидом преступления нацистов на территории региона в годы Второй мировой. Также постоянно организовываются тематические акции с привлечением общественности, выходят фильмы. россию здесь представляют как наследницу «великой победы» над нацизмом, а ее агрессию против Украины изображают как продолжение этой борьбы