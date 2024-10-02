кремль активізував на ТОТ заходи "путінського побєдобєсія" - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Росія активізувала пропагандистські заходи на окупованих територіях України, проводячи паралелі з Другою світовою війною. Окупанти намагаються змінити історичну пам'ять, консолідувати підтримку та відволікти від проблем.
російська федерація активізувала на тимчасово окупованих територіях пропагандистські заходи, якими ворог намагається провести паралелі подій сьогодення з подіями часів Другої світової війни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.
На окупованих територіях України відбувається велика кількість пропагандистських заходів, якими ворог намагається провести паралелі подій сьогодення з подіями часів Другої світової війни. Зокрема, "суд днр" визнав геноцидом злочини нацистів на території регіону у роки Другої світової. Також постійно організовуються тематичні акції із залученням громадськості, виходять фільми. росію тут представляють як спадкоємицю "великої перемоги" над нацизмом, а її агресію проти України зображають як продовження цієї боротьби
Зазначається, що таким чином ru-пропаганда прагне змінити історичну пам'ять та свідомість жителів ТОТ, втягуючи в єдиний російський соціокультурний простір.
Маніпуляції на тему Другої світової війни кремль використовує для консолідації підтримки серед населення і створення образу "зовнішнього ворога".
Експлуатуючи тему "героїчного минулого", окупаційна влада прагне відволікати населення від економічних і соціальних труднощів, а також від репресій, яких систематично зазнають незгодні з режимом жителі ТОТ
Окупанти вивозять людей з ТОТ у віддалені регіони рф під виглядом "евакуації" - Спротив29.09.24, 03:23 • 50895 переглядiв
Доповнення
Центр національного спротиву повідомляв, що з наступного року всі українці без російського паспорта на тимчасово окупованих територіях України отримають статус іноземних громадян або осіб без громадянства.