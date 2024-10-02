кремль активізував на ТОТ заходи "путінського побєдобєсія" - ЦПД РНБО

російська федерація активізувала на тимчасово окупованих територіях пропагандистські заходи, якими ворог намагається провести паралелі подій сьогодення з подіями часів Другої світової війни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

На окупованих територіях України відбувається велика кількість пропагандистських заходів, якими ворог намагається провести паралелі подій сьогодення з подіями часів Другої світової війни. Зокрема, "суд днр" визнав геноцидом злочини нацистів на території регіону у роки Другої світової. Також постійно організовуються тематичні акції із залученням громадськості, виходять фільми. росію тут представляють як спадкоємицю "великої перемоги" над нацизмом, а її агресію проти України зображають як продовження цієї боротьби