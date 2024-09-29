У понад 200 містах та селах "лнр" не працює жоден магазин - Лисогор
Київ • УНН
У більш ніж 200 містах і селах окупованої Луганщини не працює жоден продуктовий магазин. Двічі на тиждень туди приїжджають автолавки на 1-2 години, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
У понад 200 населених пунктах так званої "лнр" не працює жоден продуктовий магазин. Віднедавна двічі на тиждень туди приїздять автолавки на одну-дві години. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в Telеgram, передає УНН.
У понад 200 населених пунктах так званої "лнр" не працює жоден продуктовий магазин. Ці міста і села знаходяться на території 22 адміністративно-територіальних одиниць. Тобто, у громадах, окупованих не тільки у 2022 році, а у й 2014-му. За десять років там не зроблено нічого для поліпшення інфраструктури – навіть хліба ніде купити
За його словами, віднедавна двічі на тиждень туди приїздять автолавки, які працюють по одній-двом години й потім прямують до сусіднього села.
"Деякі раніше розвинуті населені пункти Луганщини окупанти перетворили на "российскую глубинку", - зазначив Лисогор.
Лисогор також повідомив, що у Рубіжному будівники вимагають гроші за встановлення вікон чи заміну труб.
У Рубіжному чоловіки влаштовуються на будівництво, розраховуючи не тільки на заробітну платню. Під час показового відновлення вцілілих багатоповерхівок вони пропонують господарям, якщо ті присутні, встановити вікна або замінити труби за окрему плату. У порожніх квартирах доводиться ремонтувати лише за рахунок обіцяних підрядником коштів. Тому мотивація різна
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Окрім того, він повідомив, що ворог атакував поблизу Стельмахівки та Балки Журавки (Невського).
У районі цих двох сіл майже безперервно точилися бойові дії. Також противник намагався штурмувати біля Греківки, Макіївки та Білогорівки. 70 разів росіяни вели вогонь в бік наших укріплень і населених пунктів, розташованих вздовж лінії бойового зіткнення. Застосували 38 безпілотників. 32 рази вдарили зі ствольної та реактивної артилерії. Основний напрямок – Балка Журавка