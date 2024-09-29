У понад 200 містах та селах "лнр" не працює жоден магазин - Лисогор

У понад 200 населених пунктах так званої "лнр" не працює жоден продуктовий магазин. Віднедавна двічі на тиждень туди приїздять автолавки на одну-дві години. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в Telеgram, передає УНН.

У понад 200 населених пунктах так званої "лнр" не працює жоден продуктовий магазин. Ці міста і села знаходяться на території 22 адміністративно-територіальних одиниць. Тобто, у громадах, окупованих не тільки у 2022 році, а у й 2014-му. За десять років там не зроблено нічого для поліпшення інфраструктури – навіть хліба ніде купити