Для обшуків та доносів: на Луганщині окупанти хочуть повернути радянську практику "народних дружин"

У так званій "лнр" повертають практику "народних дружин", а в Рубіжному працюють лише дві аптеки – там катастрофічний дефіцит ліків. Окрім того, по Надії та Райгородці росіяни завдали авіаційних ударів. Про це повідомили у Луганській ОДА, пише УНН.

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Народні дружини хочуть створити росіяни у так званій "лнр", про що там планує голосувати проросійська місцева влада.

Добровольче об’єднання в пам’ять про радянщину збирають, ухвалюючи відповідний законопроєкт. Обговорення вже відбулися у так званому "комітеті народної ради у справах військовослужбовців, цивільної оборони і надзвичайних ситуацій, правопорядку та козацтва" - написали в ЛОДА.

Зазначається, що народні дружини мають працювати разом із правоохоронними органами окупантів - посилюватимуть тотальний контроль російської влади над населенням, братимуть участь в обшуках, робитимуть доноси.

Також в ЛОДА повідомили про ситуацію в Рубіжному. Там протягом останніх двох років окупації можна було придбати ліки, за наявності, лише в одному аптечному пункті. У вересні відкрили ще один. Проте катастрофічний дефіцит медичних препаратів у місті залишається, оскільки асортимент у цих двох пунктах продажу – вкрай обмежений.

Деякі життєво важливі препарати загарбники взагалі не завозять. Влаштували населенню природній відбір - додали в адміністрації.

Додамо

Також повідомляється, що загарбники шість разів вдарили по Балці Журавці з реактивних систем залпового вогню. Застосували в районі цього села 23 безпілотники. 20 разів поцілили туди з артилерійських установок. Ще вісім – по Макіївці, яка поряд.

Це – одна й найгарячіших ділянок луганського фронту. Крім того, в районах Надії та Райгородки противник завдав авіаційних ударів – поінформував начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Наступальні дії ворог проводив біля Стельмахівки, Греківки, Балки Журавки, Білогорівки.

Нагадаємо

У так званій "лнр" українців без паспортів рф вносять до реєстру іноземців, обмежуючи їх права з 2025 року. В Сіверськодонецьку окупанти намагаються узаконити "націоналізацію" квартир, чиї власники не повернулися.

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