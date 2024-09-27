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Для обысков и доносов: на Луганщине оккупанты хотят вернуть советскую практику "народных дружин"

Для обысков и доносов: на Луганщине оккупанты хотят вернуть советскую практику "народных дружин"

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 08:10  •  7352 просмотра

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Оккупанты планируют создать "народные дружины" в так называемой "лнр" для усиления контроля. В Рубежном работают только две аптеки с ограниченным ассортиментом, некоторые жизненно важные лекарства не завозятся.

В так называемой "лнр" возвращают практику "народных дружин", а в Рубежном работают только две аптеки - там катастрофический дефицит лекарств. Кроме того, по Надежде и Райгородке россияне нанесли авиационные удары. Об этом сообщили в Луганской ОГА, пишет УНН.

Детали

Народные дружины хотят создать россияне в так называемой "лнр", о чем там планирует голосовать пророссийская местная власть.

Добровольческое объединение в память о советчине собирают, принимая соответствующий законопроект. Обсуждения уже состоялись в так называемом "комитете народного совета по делам военнослужащих, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, правопорядка и казачества"

- написали в ЛОГА.

Отмечается, что народные дружины должны работать вместе с правоохранительными органами оккупантов - усиливать тотальный контроль российской власти над населением, участвовать в обысках, делать доносы.

Также в ЛОГА сообщили о ситуации в Рубежном. Там в течение последних двух лет оккупации можно было приобрести лекарства, при наличии, только в одном аптечном пункте. В сентябре открыли еще один. Однако катастрофический дефицит медицинских препаратов в городе остается, поскольку ассортимент в этих двух пунктах продажи - крайне ограничен.

Некоторые жизненно важные препараты захватчики вообще не завозят. Устроили населению естественный отбор

- добавили в администрации.

Добавим

Также сообщается, что захватчики шесть раз ударили по Балке Журавке из реактивных систем залпового огня. Применили в районе этого села 23 беспилотника. 20 раз попали туда из артиллерийских установок. Еще восемь - по Макеевке, которая рядом.

Это - один из самых горячих участков луганского фронта. Кроме того, в районах Надежды и Райгородки противник нанес авиационные удары

- проинформировал начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Наступательные действия враг проводил возле Стельмаховки, Грековки, Балки Журавки, Белогоровки.

Напомним

В так называемой "лнр" украинцев без паспортов рф вносят в реестр иностранцев, ограничивая их права с 2025 года. В Северодонецке оккупанты пытаются узаконить "национализацию" квартир, чьи владельцы не вернулись.

Ситуация на Луганщине: оккупанты ищут, кого обвинить в коррупции во время ремонтов25 сентября 2024, 08:06 • 13805 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
makeevkaМакеевка
rubizhneРубежное
artem-lysohorАртем Лисогор
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