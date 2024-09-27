Для обысков и доносов: на Луганщине оккупанты хотят вернуть советскую практику "народных дружин"
Киев • УНН
Оккупанты планируют создать "народные дружины" в так называемой "лнр" для усиления контроля. В Рубежном работают только две аптеки с ограниченным ассортиментом, некоторые жизненно важные лекарства не завозятся.
В так называемой "лнр" возвращают практику "народных дружин", а в Рубежном работают только две аптеки - там катастрофический дефицит лекарств. Кроме того, по Надежде и Райгородке россияне нанесли авиационные удары. Об этом сообщили в Луганской ОГА, пишет УНН.
Детали
Народные дружины хотят создать россияне в так называемой "лнр", о чем там планирует голосовать пророссийская местная власть.
Добровольческое объединение в память о советчине собирают, принимая соответствующий законопроект. Обсуждения уже состоялись в так называемом "комитете народного совета по делам военнослужащих, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, правопорядка и казачества"
Отмечается, что народные дружины должны работать вместе с правоохранительными органами оккупантов - усиливать тотальный контроль российской власти над населением, участвовать в обысках, делать доносы.
Также в ЛОГА сообщили о ситуации в Рубежном. Там в течение последних двух лет оккупации можно было приобрести лекарства, при наличии, только в одном аптечном пункте. В сентябре открыли еще один. Однако катастрофический дефицит медицинских препаратов в городе остается, поскольку ассортимент в этих двух пунктах продажи - крайне ограничен.
Некоторые жизненно важные препараты захватчики вообще не завозят. Устроили населению естественный отбор
Добавим
Также сообщается, что захватчики шесть раз ударили по Балке Журавке из реактивных систем залпового огня. Применили в районе этого села 23 беспилотника. 20 раз попали туда из артиллерийских установок. Еще восемь - по Макеевке, которая рядом.
Это - один из самых горячих участков луганского фронта. Кроме того, в районах Надежды и Райгородки противник нанес авиационные удары
Наступательные действия враг проводил возле Стельмаховки, Грековки, Балки Журавки, Белогоровки.
Напомним
В так называемой "лнр" украинцев без паспортов рф вносят в реестр иностранцев, ограничивая их права с 2025 года. В Северодонецке оккупанты пытаются узаконить "национализацию" квартир, чьи владельцы не вернулись.
Ситуация на Луганщине: оккупанты ищут, кого обвинить в коррупции во время ремонтов25 сентября 2024, 08:06 • 13805 просмотров