Ситуация на Луганщине: оккупанты ищут, кого обвинить в коррупции во время ремонтов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В так называемой "лнр" ищут виновных в коррупционных схемах во время показательных ремонтов. В Северодонецке установка интернета стоит до 1 тыс. долларов. Продолжаются тяжелые бои вокруг Макеевки и Балки Журавки.

кремль подозревает в коррупции подрядчиков, занимающихся показательными ремонтами в "лнр"; до 1 тыс. долларов стоит установка интернет-оборудования в Северодонецке. Об этом сообщили в Луганской областной администрации, передает УНН.

Детали

Сообщается, что россияне пытаются разыскать коррупционные схемы во время показательных ремонтов в так называемой "лнр".

Найти виновных и не выйти на самих себя. Такую задачу поставили в кремле, проверяя подрядчиков, занимающихся показательными ремонтами в так называемой "лнр". Якобы уже выявлены коррупционные схемы, по которым выведены миллиарды бюджетных рублей. В каждом оккупированном регионе якобы найдены и владельцы схем, деятельность которых более двух лет не замечали ни правоохранительные органы, ни сами кураторы из кремля. Потому что они якобы "не в игре". Виновных назначат среди назначенных на должности

- говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что оккупанты в Северодонецке только сейчас начали предлагать людям установить интернет, цена за подключение которого достигает 1 тыс. долларов.

Добавим

По информации ЛОГА, продолжаются тяжелые бои вокруг Макеевки и Балки Журавки.

Противник обстреливает села и территорию рядом со всего имеющегося вооружения. Применяет ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, беспилотники. Только за вчера оккупантами направлено в эту сторону около 50 БпЛА. Украинские военные держат оборону

- отметил Артем Лысогор, глава Луганщины.

Также захватчики пытались штурмовать вблизи Стельмаховки, Андреевки, Грековки, Белогоровки.

Напомним

В так называемой "лнр" украинцев без паспортов рф вносят в реестр иностранцев, ограничивая их права с 2025 года. В Северодонецке оккупанты пытаются узаконить "национализацию" квартир, чьи владельцы не вернулись.

В Луганской области враг увеличил применение дронов, на оккупированных территориях выгорело более 2,3 тыс. га21 сентября 2024, 11:41 • 15197 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
makeevkaМакеевка
severodonetskСеверодонецк
artem-lysohorАртем Лисогор
luhanskЛуганск