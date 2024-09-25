Ситуація на Луганщині: окупанти шукають, кого звинуватити у корупції під час ремонтів
Київ • УНН
У так званій "лнр" шукають винуватих у корупційних схемах під час показових ремонтів. У Сіверськодонецьку встановлення інтернету коштує до 1 тис. доларів. Тривають важкі бої навколо Макіївки та Балки Журавки.
кремль підозрює у корупції підрядників, що займаються показовими ремонтами в "лнр"; до 1 тис. доларів коштує встановлення інтернет-обладнання в Сіверськодонецьку. Про це повідомили у Луганській обласній адміністрації, передає УНН.
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Повідомляється, що росіяни намагаються розшукати корупційні схеми під час показових ремонтів у так званій "лнр".
Знайти винних та не вийти на самих себе. Таке завдання поставили у кремлі, перевіряючи підрядників, що займаються показовими ремонтами у так званій "лнр". Ніби вже виявлені корупційні схеми, за якими виведено мільярди бюджетних рублів. У кожному окупованому регіоні буцімто знайдені і власники схем, діяльність яких понад два роки не помічали ані правоохоронні органи, ані самі куратори з кремля. Бо вони начебто "не в грі". Винних призначать серед призначених на посади
Окрім того, повідомляється, що окупанти У Сіверськодонецьку тільки зараз почали пропонувати людям встановити інтернет, ціна за підключення якого досягає 1 тис. доларів.
Додамо
За інформацією ЛОДА, продовжуються важкі бої навколо Макіївки та Балки Журавки.
Противник обстрілює села та територію поряд з усього наявного озброєння. Застосовує ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, безпілотники. Тільки за учора окупантами спрямовано в цей бік близько 50 БпЛА. Українські військові тримають оборону
Також загарбники намагалися штурмувати поблизу Стельмахівки, Андріївки, Греківки, Білогорівки.
Нагадаємо
У так званій "лнр" українців без паспортів рф вносять до реєстру іноземців, обмежуючи їх права з 2025 року. В Сіверськодонецьку окупанти намагаються узаконити "націоналізацію" квартир, чиї власники не повернулися.
На Луганщині ворог збільшив застосування дронів, на окупованих територіях вигоріло понад 2,3 тис. га21.09.24, 14:41 • 16024 перегляди