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Ситуація на Луганщині: окупанти шукають, кого звинуватити у корупції під час ремонтів

Ситуація на Луганщині: окупанти шукають, кого звинуватити у корупції під час ремонтів

Київ • УНН

 • 15188 перегляди

У так званій "лнр" шукають винуватих у корупційних схемах під час показових ремонтів. У Сіверськодонецьку встановлення інтернету коштує до 1 тис. доларів. Тривають важкі бої навколо Макіївки та Балки Журавки.

кремль підозрює у корупції підрядників, що займаються показовими ремонтами в "лнр"; до 1 тис. доларів коштує встановлення інтернет-обладнання в Сіверськодонецьку. Про це повідомили у Луганській обласній адміністрації, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що росіяни намагаються розшукати корупційні схеми під час показових ремонтів у так званій "лнр".

Знайти винних та не вийти на самих себе. Таке завдання поставили у кремлі, перевіряючи підрядників, що займаються показовими ремонтами у так званій "лнр". Ніби вже виявлені корупційні схеми, за якими виведено мільярди бюджетних рублів. У кожному окупованому регіоні буцімто знайдені і власники схем, діяльність яких понад два роки не помічали ані правоохоронні органи, ані самі куратори з кремля. Бо вони начебто "не в грі". Винних призначать серед призначених на посади

- йдеться у повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що окупанти У Сіверськодонецьку тільки зараз почали пропонувати людям встановити інтернет, ціна за підключення якого досягає 1 тис. доларів.

Додамо

За інформацією ЛОДА, продовжуються важкі бої навколо Макіївки та Балки Журавки.

Противник обстрілює села та територію поряд з усього наявного озброєння. Застосовує ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, безпілотники. Тільки за учора окупантами спрямовано в цей бік близько 50 БпЛА. Українські військові тримають оборону

- зазначив Артем Лисогор, очільник Луганщини.

Також загарбники намагалися штурмувати поблизу Стельмахівки, Андріївки, Греківки, Білогорівки.

Нагадаємо

У так званій "лнр" українців без паспортів рф вносять до реєстру іноземців, обмежуючи їх права з 2025 року. В Сіверськодонецьку окупанти намагаються узаконити "націоналізацію" квартир, чиї власники не повернулися.

На Луганщині ворог збільшив застосування дронів, на окупованих територіях вигоріло понад 2,3 тис. га21.09.24, 14:41 • 16024 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна
makiivkaМакіївка
sievierodonetskСєвєродонецьк
artem-lysohorАртем Лисогор
luhanskЛуганськ

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