Ситуація на Луганщині: окупанти шукають, кого звинуватити у корупції під час ремонтів

кремль підозрює у корупції підрядників, що займаються показовими ремонтами в "лнр"; до 1 тис. доларів коштує встановлення інтернет-обладнання в Сіверськодонецьку. Про це повідомили у Луганській обласній адміністрації, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що росіяни намагаються розшукати корупційні схеми під час показових ремонтів у так званій "лнр".

Знайти винних та не вийти на самих себе. Таке завдання поставили у кремлі, перевіряючи підрядників, що займаються показовими ремонтами у так званій "лнр". Ніби вже виявлені корупційні схеми, за якими виведено мільярди бюджетних рублів. У кожному окупованому регіоні буцімто знайдені і власники схем, діяльність яких понад два роки не помічали ані правоохоронні органи, ані самі куратори з кремля. Бо вони начебто "не в грі". Винних призначать серед призначених на посади