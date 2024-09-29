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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В более 200 городах и селах «лнр» не работает ни один магазин - Лысогор

В более 200 городах и селах «лнр» не работает ни один магазин - Лысогор

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 07:17  •  862 просмотра

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В более чем 200 городах и селах оккупированной Луганщины не работает ни один продуктовый магазин. Дважды в неделю туда приезжают автолавки на 1-2 часа, сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор.

В более чем 200 населенных пунктах так называемой "лнр" не работает ни один продуктовый магазин. С недавних пор дважды в неделю туда приезжают автолавки на один-два часа. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор в Telеgram, передает УНН.

В более 200 населенных пунктах так называемой "лнр" не работает ни один продуктовый магазин. Эти города и села находятся на территории 22 административно-территориальных единиц. То есть, в общинах, оккупированных не только в 2022 году, но и в 2014-м. За десять лет там не сделано ничего для улучшения инфраструктуры - даже хлеба негде купить

- написал Лисогор.

По его словам, с недавних пор дважды в неделю туда приезжают автолавки, которые работают по одному-двум часа и затем направляются в соседнее село.

"Некоторые ранее развитые населенные пункты Луганщины оккупанты превратили в "российскую глубинку", - отметил Лысогор.

Лысогор также сообщил, что в Рубежном строители требуют деньги за установку окон или замену труб.

В Рубежном мужчины устраиваются на стройку, рассчитывая не только на заработную плату. Во время показательного восстановления уцелевших многоэтажек они предлагают хозяевам, если те присутствуют, установить окна или заменить трубы за отдельную плату. В пустых квартирах приходится ремонтировать только за счет обещанных подрядчиком средств. Поэтому мотивация разная

- написал Лисогор.

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Кроме того, он сообщил, что враг атаковал вблизи Стельмаховки и Балки Журавки (Невского).

В районе этих двух сел почти непрерывно шли боевые действия. Также противник пытался штурмовать возле Грековки, Макеевки и Белогоровки. 70 раз россияне вели огонь в сторону наших укреплений и населенных пунктов, расположенных вдоль линии боевого соприкосновения. Применили 38 беспилотников. 32 раза ударили из ствольной и реактивной артиллерии. Основное направление - Балка Журавка

- сообщил Лисогор.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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