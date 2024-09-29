В более 200 городах и селах «лнр» не работает ни один магазин - Лысогор

В более чем 200 населенных пунктах так называемой "лнр" не работает ни один продуктовый магазин. С недавних пор дважды в неделю туда приезжают автолавки на один-два часа. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор в Telеgram, передает УНН.

В более 200 населенных пунктах так называемой "лнр" не работает ни один продуктовый магазин. Эти города и села находятся на территории 22 административно-территориальных единиц. То есть, в общинах, оккупированных не только в 2022 году, но и в 2014-м. За десять лет там не сделано ничего для улучшения инфраструктуры - даже хлеба негде купить - написал Лисогор.

По его словам, с недавних пор дважды в неделю туда приезжают автолавки, которые работают по одному-двум часа и затем направляются в соседнее село.

"Некоторые ранее развитые населенные пункты Луганщины оккупанты превратили в "российскую глубинку", - отметил Лысогор.

Лысогор также сообщил, что в Рубежном строители требуют деньги за установку окон или замену труб.

В Рубежном мужчины устраиваются на стройку, рассчитывая не только на заработную плату. Во время показательного восстановления уцелевших многоэтажек они предлагают хозяевам, если те присутствуют, установить окна или заменить трубы за отдельную плату. В пустых квартирах приходится ремонтировать только за счет обещанных подрядчиком средств. Поэтому мотивация разная - написал Лисогор.

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Кроме того, он сообщил, что враг атаковал вблизи Стельмаховки и Балки Журавки (Невского).