Культура во время войны имеет большее значение, чем во время мира - Зеленский

Во время войны культура и люди культуры, которые рассказывают об Украине, сохраняют память и возрождают то, что дает людям силу, еще важнее, чем в мирное время, заявил президент Зеленский на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко.