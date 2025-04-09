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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28830 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремел взрыв, сообщают местные СМИ.

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