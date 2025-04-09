Прокуратура направила в суд дело против местного жителя, который участвовал в незаконных выборах от "единой россии". Обвиняемый получил "мандат депутата" и претендовал на должность "главы муниципального округа".
10 детей в возрасте 13-17 лет возвращены в Украину в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Среди них двое воспитанников Алешковского детского дома-интерната, которые были депортированы оккупантами.
Местные жители сообщили о взрывах во временно оккупированном Скадовске на Херсонщине. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
Россия направила нового главу епархии РПЦ в оккупированный Скадовск на Херсонщине. Дмитрий Гаврин из Калининской области будет проверять лояльность подчиненных и докладывать о религиозной ситуации в регионе.
Сообщают о взрывах в захваченной Евпатории.
Согласно сообщениям, во временно оккупированном Скадовске прогремели взрывы.
Во временно оккупированном Крыму снова были слышны взрывы. По сообщениям, громко было в Скадовске.
российские оккупанты втягивают детей в войну, обучая их пилотировать БПЛА, привлекая к военно-промышленному производству, переписывая учебники истории, нарушая международные нормы и права детей.
Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремел взрыв, сообщают местные СМИ.
Жителю Херсонской области грозит до 10 лет лишения свободы за то, что он сотрудничал с врагом, занимая должность "исполняющего обязанности председателя" в незаконно созданном сельском совете и поддерживая действия и решения российских оккупационных сил.
Из-за взрыва рядом с "избирательным пунктом" в оккупированном Скадовске 5 оккупантов получили ранения - так Силы сопротивления продолжают препятствовать фейковым российским выборам.
Во время войны культура и люди культуры, которые рассказывают об Украине, сохраняют память и возрождают то, что дает людям силу, еще важнее, чем в мирное время, заявил президент Зеленский на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко.
Во временно оккупированном Скадовске утром 8 марта прогремел взрыв, о чем сообщили местные жители.
Российского военнослужащего приговорили к 12 годам лишения свободы за задержание и пытки жителей Херсона с проукраинскими взглядами с начала оккупации региона.