российские оккупанты учат детей пилотировать БПЛА и готовят к выполнению боевых задач - Сопротивление

российские оккупанты продолжают наработки системы привлечения детей к войне. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Обучение детей основам пилотирования БПЛА, привлечение школьников и студентов к военно-промышленному производству - это нормальное явление для террористической россии. А еще учебники по переписанной истории и уничтожение украинских книг. кремль упорно делает все ставки на воспитание таких себе "павликов морозовых" - говорится в сообщении.

Также Сопротивление сообщает, что во временно оккупированном Скадовске состоялись соревнования по пилотированию БПЛА среди школьников. За первенство боролись школьники младших классов (8-12 лет), а также старшеклассники.

Перечень дерзких преступлений россии только увеличивается. Теперь кроме привлечения детей к производству оружия, оккупанты еще и будут готовить малолетних к дальнейшему выполнению боевых задач - добавляют в Сопротивлении.

Там напоминают, что такие действия российской оккупационной власти противоречат международным нормам и стандартам в сфере образования и нарушают их право на невмешательство в войну и на защиту от военного использования.

Добавим

На временно оккупированной Херсонщине россияне проводят уроки доносов среди местных подростков, учат их выявлять "экстремистов" и "террористов" и сообщать о них оккупантам, а также демонстрируют пропагандистские видеоролики о "нацистах" в Украине, пытаясь выявить нелояльных людей.

На оккупированные территории россияне завезли очередную партию пропагандистской макулатуры - Центр сопротивления