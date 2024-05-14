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На окупованій Херсонщині росіяни вчать українських дітей доносам - Центр нацспротиву

На окупованій Херсонщині росіяни вчать українських дітей доносам - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 16955 перегляди

На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни проводять уроки доносів серед місцевих підлітків, вчать їх виявляти "екстремістів" і "терористів" та повідомляти про них окупантам, а також демонструють пропагандистські відеоролики про "нацистів" в Україні, намагаючись виявити нелояльних людей.

На тимчасово захопленому лівому березі Херсонщини росіяни проводять уроки з доносів серед місцевих підлітків. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.

Деталі 

Дітей вчать визначати "екстремістів" та "терористів" й повідомляти про них окупантам. Під час уроків також дітям демонструють пропагандистські відео й читають лекції про "нацистів" в Україні

- пояснили в Спротиві. 

Зазначається, що таким чином окупанти хочуть виявити нелояльне населення серед батьків, використовуючи дітей.

У Центрі нацспротиву додають, що дітям вбивають в голову, що любити свою батьківщину є ознакою екстремізму й таким чином залякують їх та намагаються маргіналізувати все українське.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України російські війська використовували українських дітей для пропагандистських заходів з нагоди 9 травня, змушуючи їх брати участь у "парадах перемоги" та писати листи ворожим солдатам під диктовку російських вчителів.

На ТОТ студентів технікумів змушують робити окопні свічки у вигляді "громадської ініціативи" - Центр спротиву20.04.24, 18:44 • 40983 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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