На оккупированной Херсонщине россияне учат украинских детей доносам - Центр нацсопротивления

На временно захваченном левом берегу Херсонщины россияне проводят уроки по доносам среди местных подростков. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Детей учат определять "экстремистов" и "террористов" и сообщать о них оккупантам. Во время уроков также детям демонстрируют пропагандистские видео и читают лекции о "нацистах" в Украине - объяснили в Сопротивлении.

Отмечается, что таким образом оккупанты хотят выявить нелояльное население среди родителей, используя детей.

В Центре нацсопротивления добавляют, что детям вбивают в голову, что любить свою родину является признаком экстремизма и таким образом запугивают их и пытаются маргинализировать все украинское.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины российские войска использовали украинских детей для пропагандистских мероприятий по случаю 9 мая, заставляя их участвовать в "парадах победы" и писать письма вражеским солдатам под диктовку российских учителей.

На ВОТ студентов техникумов заставляют делать окопные свечи в виде "общественной инициативы" - Центр сопротивления