На оккупированных территориях Украины российские представители студентов делать окопные свечи "согласно плану", - принудительное производство засчитывается как зачет, а прогул является основанием для вызовов родителей в учебное заведение. Об этом передает УНН с ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Детали

Представители следственного комитета рф сообщили руководителям техникумов, что все студенты должны делать окопные свечи согласно плану. Все это подается кремлевской пропагандой как общественная инициатива - информирует Центр Национального Сопротивления.

Студентов заставляют делать окопные свечи, - по информации Центра сопротивления, производство засчитывается как зачет, но прогул является основанием для вызовов родителей в учебное заведение.

Напомним,

На временно оккупированных территориях Украины враг запускает очередной фейковый государственный орган. На этот раз для контроля за "образованием".