російські окупанти навчають дітей пілотувати БПЛА та готують до виконання бойових завдань - Спротив
Київ • УНН
російські окупанти втягують дітей у війну, навчаючи їх пілотувати БПЛА, залучаючи до військово-промислового виробництва, переписуючи підручники історії, порушуючи міжнародні норми та права дітей.
Російські окупанти продовжують напрацювання системи залучення дітей до війни. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву, пише УНН.
Навчання дітей основам пілотування БПЛА, залучення школярів та студентів до військово-промислового виробництва – це нормальне явище для терористичної росії. А ще підручники з переписаної історії та знищення українських книжок. кремль вперто робить усі ставки на виховання таких собі "павликів морозових"
Також Спротив повідомляє, що у тимчасово окупованому Скадовську відбулися змагання з пілотування БПЛА серед школярів. За першість боролися школярі молодших класів (8-12 років), а також старшокласники.
Перелік зухвалих злочинів росії тільки збільшується. Тепер окрім залучення дітей до виробництва зброї, окупанти ще й готуватимуть малолітніх до подальшого виконання бойових завдань
Там нагадують, що такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти і порушують їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання.
Додамо
На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни проводять уроки доносів серед місцевих підлітків, вчать їх виявляти "екстремістів" і "терористів" та повідомляти про них окупантам, а також демонструють пропагандистські відеоролики про "нацистів" в Україні, намагаючись виявити нелояльних людей.
На окуповані території росіяни завезли чергову партію пропагандистської макулатури - Центр спротиву12.05.24, 15:50 • 32984 перегляди