На окуповані території росіяни завезли чергову партію пропагандистської макулатури - Центр спротиву
Київ • УНН
До шкільних бібліотек окупованого міста Каховка росіяни привезли пропагандистські книги, що прославляють воєнних злочинців і зображують українців зрадниками та нацистами.
На тимчасово окуповані території України росіяни завезли чергову партію пропагандистської макулатури. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.
Так, з нагоди "9 травня" ворог завіз до шкільних бібліотек Каховки макулатуру присвячену подіям другій світовій та сучасній загарбницькій війні кремля,
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В завезених книжках прославляють сучасних військових злочинців, та культивують другу світову, зокрема створюють образ українців як зрадників та нацистів.
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росіяни на тимчасово окупованих територіях заборонили відвідувати кладовища у поминальний понеділок, щоб не допустити масових зібрань місцевого населення.