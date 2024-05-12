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На окуповані території росіяни завезли чергову партію пропагандистської макулатури - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 32984 перегляди

До шкільних бібліотек окупованого міста Каховка росіяни привезли пропагандистські книги, що прославляють воєнних злочинців і зображують українців зрадниками та нацистами.

На тимчасово окуповані території України  росіяни завезли чергову партію пропагандистської макулатури.  Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

Так, з нагоди "9 травня" ворог завіз до шкільних бібліотек Каховки макулатуру присвячену подіям другій світовій та сучасній загарбницькій війні кремля,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

В завезених книжках прославляють сучасних військових злочинців, та культивують другу світову, зокрема створюють образ українців як зрадників та нацистів.

Нагадаємо

росіяни на тимчасово окупованих територіях заборонили відвідувати кладовища у поминальний понеділок, щоб не допустити масових зібрань місцевого населення.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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