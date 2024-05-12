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росіяни на ТОТ заборонили відвідувати кладовища у поминальний понеділок

росіяни на ТОТ заборонили відвідувати кладовища у поминальний понеділок

Київ • УНН

 • 30100 перегляди

росіяни на тимчасово окупованих територіях заборонили відвідувати кладовища у поминальний понеділок, щоб не допустити масових зібрань місцевого населення.

На тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили відвідувати кладовища на поминальний понеділок. Про це повідомили у Центрі нацспротиву, передає УНН

Деталі 

 Заборону відвідування кладовищ на поминальний понеділок окупанти мотивували  нібито заходами безпеки. Втім, як заявили в Нацспротиві,  реальною причиною є бажання не допустити масових зібрань, "адже ТОТ перетворились на вʼязницю просто неба".

Ворог забороняє будь-які зібрання місцевого населення через нібито турботу про безпеку, але водночас це не заважає окупантам проводити заходи з масовкою з рф, чи "вибори"

-  вказали в ЦНС.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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