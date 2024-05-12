росіяни на ТОТ заборонили відвідувати кладовища у поминальний понеділок
Київ • УНН
росіяни на тимчасово окупованих територіях заборонили відвідувати кладовища у поминальний понеділок, щоб не допустити масових зібрань місцевого населення.
На тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили відвідувати кладовища на поминальний понеділок. Про це повідомили у Центрі нацспротиву, передає УНН.
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Заборону відвідування кладовищ на поминальний понеділок окупанти мотивували нібито заходами безпеки. Втім, як заявили в Нацспротиві, реальною причиною є бажання не допустити масових зібрань, "адже ТОТ перетворились на вʼязницю просто неба".
Ворог забороняє будь-які зібрання місцевого населення через нібито турботу про безпеку, але водночас це не заважає окупантам проводити заходи з масовкою з рф, чи "вибори"
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