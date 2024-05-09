Поминальні дні в Україні: забезпечувати безпеку буде понад 12 тис. правоохоронців
Київ • УНН
Понад 12 000 правоохоронців забезпечуватимуть громадську безпеку та громадський порядок на понад 9 000 кладовищах під час поминальних днів в Україні, з деякими обмеженнями через мінну небезпеку в окремих регіонах.
В Україні під час поминальних днів забезпечувати публічну безпеку та громадський порядок буде понад 12 тис. правоохоронців на понад 9 тис. кладовищ. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На цей період забезпечувати публічну безпеку та громадський порядок буде понад 12 тис. правоохоронців на понад 9 тис. кладовищ, які зараз передбачені до справляння поминальних днів
Він зазначив, що в умовах воєнного стану кладовища є територією з підвищеною небезпекою, адже поблизу немає укриттів.
Це як правило ділянки відкритої місцевості, тому в обов’язковому порядку потрібно дотримуватися заходів особистої безпеки, не створювати скупчення, дотримуватися сигналу повітряної тривоги й у випадку виявлення якихсь підозрілих, або можливо вибухонебезпечних предметів одразу повідомляти до Національної поліції. Є обмеження на відвідування вибіркових кладовищ на території Житомирської, Харківської, Херсонської та Донецької областей через мінну небезпеку, яка присутня на цих кладовищах
На уточнююче запитання, чи кладовища охоронятимуться більш посилено, і чи там буде більше поліцейських, Білошицький відповів: "Так".
Доповнення
У Києві під час поминальних днів 12-15 травня обмежень чи заборон щодо відвідування кладовищ не буде. Однак у Київській міськраді закликають не створювати скупчень.