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Поминальні дні в Україні: забезпечувати безпеку буде понад 12 тис. правоохоронців

Поминальні дні в Україні: забезпечувати безпеку буде понад 12 тис. правоохоронців

Київ • УНН

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Понад 12 000 правоохоронців забезпечуватимуть громадську безпеку та громадський порядок на понад 9 000 кладовищах під час поминальних днів в Україні, з деякими обмеженнями через мінну небезпеку в окремих регіонах.

В Україні під час поминальних днів забезпечувати публічну безпеку та громадський порядок буде понад 12 тис. правоохоронців на понад 9 тис. кладовищ. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На цей період забезпечувати публічну безпеку та громадський порядок буде понад 12 тис. правоохоронців на понад 9 тис. кладовищ, які зараз передбачені до справляння поминальних днів

- сказав Білошицький.

Він зазначив, що в умовах воєнного стану кладовища є територією з підвищеною небезпекою, адже поблизу немає укриттів.

Це як правило ділянки відкритої місцевості, тому в обов’язковому порядку потрібно дотримуватися заходів особистої безпеки, не створювати скупчення, дотримуватися сигналу повітряної тривоги й у випадку виявлення якихсь підозрілих, або можливо вибухонебезпечних предметів одразу повідомляти до Національної поліції. Є обмеження на відвідування вибіркових кладовищ на території Житомирської, Харківської, Херсонської та Донецької областей через мінну небезпеку, яка присутня на цих кладовищах

- розповів Білошицький.

На уточнююче запитання, чи кладовища охоронятимуться більш посилено, і чи там буде більше поліцейських, Білошицький відповів: "Так".

Доповнення

У Києві під час поминальних днів 12-15 травня обмежень чи заборон щодо відвідування кладовищ не буде. Однак у Київській міськраді закликають не створювати скупчень.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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