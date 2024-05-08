У Києві під час поминальних днів не буде обмежень щодо відвідування кладовищ

У Києві під час поминальних днів 12-15 травня обмежень чи заборон щодо відвідування кладовищ не буде. Однак у Київській міськраді закликають не створювати скупчень. Про це розповів заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

З 12 по 15 травня маємо поминальні дні... Місто не буде організовувати будь-яких заборон, або обмежень. Обмеження діють стандартні. Ми закликаємо людей, які будуть їхати на кладовища максимально обмежити скупчення, максимально обмежити час перебування на кладовищах, тому що на жаль укриттів цивільного захисту на кладовищах немає

Окрім того, він повідомив, що затверджені додаткові маршрути руху громадського транспорту під час поминальних днів.

Це стосується в тому числі найбільших кладовищ - це Південне, Північне й Лісове. Там будуть додаткові маршрути громадського транспорту. На всіх інших маршрутах буде збільшена кількість рухомого складу. Також я зверну увагу, що 12 травня на вулиці Крайній - це під'їзд до Лісового кладовища буде заборонено рух приватного транспорту, окрім автобусів великої місткості, а також автомобілів спеціального транспорту