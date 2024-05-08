В Киеве во время поминальных дней не будет ограничений по посещению кладбищ

В Киеве во время поминальных дней 12-15 мая ограничений или запретов на посещение кладбищ не будет. Однако в Киевском горсовете призывают не создавать скоплений. Об этом рассказал заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

С 12 по 15 мая имеем поминальные дни... Город не будет организовывать каких-либо запретов или ограничений. Ограничения действуют стандартные. Мы призываем людей, которые будут ехать на кладбища максимально ограничить скопление, максимально ограничить время пребывания на кладбищах, потому что, к сожалению, укрытий гражданской защиты на кладбищах нет - сказал Бондаренко.

Кроме того, он сообщил, что утверждены дополнительные маршруты движения общественного транспорта во время поминальных дней.

Это касается в том числе крупнейших кладбищ - это Южное, Северное и Лесное. Там будут дополнительные маршруты общественного транспорта. На всех остальных маршрутах будет увеличено количество подвижного состава. Также я обращу внимание, что 12 мая на улице Крайней - это подъезд к Лесному кладбищу будет запрещено движение частного транспорта, кроме автобусов большой вместимости, а также автомобилей специального транспорта - рассказал Бондаренко.

Дополнение

Спасатели призывают граждан перед поминальными днями проверить через местные органы безопасность кладбища на наличие взрывоопасных предметов.