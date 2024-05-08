Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
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В Киеве во время поминальных дней не будет ограничений по посещению кладбищ
В поминальные дни 12-15 мая в Киеве не будет никаких ограничений или запретов на посещение кладбищ, но людей призывают ограничить скопление людей и время пребывания там из-за отсутствия укрытий гражданской обороны, а также организовать дополнительные маршруты общественного транспорта к основным кладбищам.
Во Львове на месте лагеря для военнопленных почтили память погибших во Второй мировой войне
8 мая во Львове почтили память погибших во Второй мировой войне на месте концентрационного лагеря для военнопленных "Шталаг-328", впервые в Украине отмечая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В ЕС согласовали План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро
Послы ЕС согласовали план реформ Украины для получения финансовой помощи ЕС до 2027 года в рамках Ukraine Facility.
В Часовом Яру остается более 600 человек, которые отказались от эвакуации
679 человек отказываются покинуть почти полностью разрушенный город Часов Яр в Донецкой области. Из-за вражеских обстрелов затрудняется доставка туда гуманитарной помощи.
На Кировоградщине уже обследовали почти 60 дворов после ракетного удара рф
В Кировоградской области эксперты осмотрели около 60 дворов и получили столько же обращений от жителей после ракетной атаки россии на громаду Светловодска.
Послы ЕС одобрили пакет помощи для Грузии на 30 миллионов евро - СМИ
В ЕС одобрили предоставление нелетальной военной помощи Грузии на сумму 30 миллионов евро из Европейского фонда мира.
Мужчина пытался выехать за границу, подделав документы о смерти жены
44-летний харьковчанин пытался выехать в Венгрию со своей 16-летней дочерью, подделав документы о смерти жены, но был задержан на КПП "Лужанка" на венгерской границе.
В США нашли тело последнего рабочего после обвала моста в Балтиморе
Спасательные бригады нашли останки шестого и, вероятно, последнего рабочего, погибшего во время столкновения корабля с мостом Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, что стало важной вехой в поиске жертв трагического события.
Как нацизм Гитлера, нацизм путина хочет, чтобы его границы нигде не заканчивались - Зеленский
Как и нацизм Гитлера, нацизм путина хочет, чтобы его границы не заканчивались нигде, стремясь господствовать и подчинить мир с помощью насилия и пропаганды. По словам Зеленского, его остановит мужество и решимость тех, кто противостоит злу и защищает жизнь.
"Просто играли в футбол": в ОВА рассказали о состоянии раненых из-за атаки рф детей
Трое детей в возрасте 13-15 лет были серьезно ранены во время игры в футбол в Харькове в результате российской атаки, и врачи борются за их жизнь.