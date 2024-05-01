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Перед поминальними днями ДСНС радить перевіряти цвинтарі на безпеку через місцеві органи влади

Перед поминальними днями ДСНС радить перевіряти цвинтарі на безпеку через місцеві органи влади

Київ • УНН

 • 14453 перегляди

Перед відвідуванням кладовищ у поминальні дні громадянам слід проконсультуватися з місцевою владою, щоб переконатися, що кладовища були перевірені на наявність вибухових пристроїв і є безпечними.

Рятувальники закликають громадян перед поминальними днями перевірити через місцеві органи безпеку цвинтаря на наявність вибухонебезпечних предметів. Про це сказав пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Перш ніж йти на цвинтар громадянам потрібно дізнатися у місцевих органів влади, чи проведено обстеження цього цвинтаря на наявність вибухонебезпечних предметів. Тобто громадяни мають переконатися, що немає вибухонебезпечних предметів,

– наголосив Хорунжий.

Деталі

Він зазначив, що обстеження цвинтарів на наявність вибухонебезпечних предметів проводять не тільки співробітники ДСНС, а й вибухотехніки Національної поліції, сапери Національної гвардії та інші фахівці з протимінної діяльності, при цьому зібрана інформація передається до місцевих органів влади.

Нагадаємо

За минулий тиждень українські сапери обробили понад 7 000 гектарів землі та знищили понад 3800 вибухонебезпечних предметів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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