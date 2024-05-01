Перед поминальными днями ГСЧС советует проверять кладбища на безопасность через местные органы власти

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
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Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
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Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
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Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
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Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

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Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  124823 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120056 просмотра

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29 апреля 2024, 17:02  •  154600 просмотра

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Перед поминальными днями ГСЧС советует проверять кладбища на безопасность через местные органы власти

Перед посещением кладбищ в поминальные дни гражданам следует проконсультироваться с местными властями, чтобы убедиться, что кладбища были проверены на наличие взрывных устройств и являются безопасными.

Общество •   •  4111 просмотра
Перед поминальными днями ГСЧС советует проверять кладбища на безопасность через местные органы власти

В 2024 году полицейские уже зафиксировали почти 50 тыс. случаев управления в нетрезвом состоянии

За первые четыре месяца 2024 года полиция уже зафиксировала почти 50 тысяч случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения, что почти на 4 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общество •   •  4044 просмотра
В 2024 году полицейские уже зафиксировали почти 50 тыс. случаев управления в нетрезвом состоянии

Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов

Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов.

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Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз проводит комплексные экспертизы, включая биологические и трасологические исследования, для выявления контрабандных сигарет и подделок известных брендов.

Общество •   •  21912 просмотра
Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Принц Уильям поделился новостями о Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с болезнью

У Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской, диагностировали рак, и она проходит курс лечения, в то время как принц Уильям заверил общественность, что они "в порядке", пока она борется с болезнью.

Новости Мира •   •  5250 просмотра
Принц Уильям поделился новостями о Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с болезнью

С начала полномасштабного вторжения саперы ГСЧС обезвредили более 490 тысяч взрывоопасных предметов

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили более 490 000 взрывоопасных предметов, в том числе 3 352 авиационные бомбы, обследовав при этом около 129 000 гектаров территории.

Война •   •  6212 просмотра
С начала полномасштабного вторжения саперы ГСЧС обезвредили более 490 тысяч взрывоопасных предметов

Коллаборационисты распродают земли Азовского побережья российским "инвесторам" - Центр сопротивления

Коллаборационисты незаконно захватывают и продают российским "инвесторам" украинские земли на Азовском побережье, в частности пансионаты, базы отдыха и рекреационные зоны.

Война •   •  7385 просмотра
Коллаборационисты распродают земли Азовского побережья российским "инвесторам" - Центр сопротивления

"Исламское государство" взяло ответственность за смертоносное нападение на шиитскую мечеть в Афганистане

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за смертоносное нападение на шиитскую мечеть в западной афганской провинции Герат, в результате которого погибло шесть человек, включая имама, и один человек был ранен.

Новости Мира •   •  6026 просмотра
"Исламское государство" взяло ответственность за смертоносное нападение на шиитскую мечеть в Афганистане

Столтенберг: из-за задержек в поставках оружия доверие Украины к союзникам по НАТО "пошатнулось"

Глава НАТО Столтенберг заявил, что доверие Украины к союзникам "пошатнулось" из-за задержек в поставках вооружений, и призвал к разработке многолетнего плана, в котором будут четко определены вклады помощи Украине, ожидаемые от каждого союзника.

Война •   •  9843 просмотра
Столтенберг: из-за задержек в поставках оружия доверие Украины к союзникам по НАТО "пошатнулось"

С начала полномасштабного вторжения в Украине от взрывоопасных предметов погибли 297 человек

С начала полномасштабного российского вторжения в результате взрывов опасных объектов в Украине погибло 297 человек, в том числе 15 детей, и 669 человек, в том числе 78 детей, получили ранения.

Война •   •  7832 просмотра
С начала полномасштабного вторжения в Украине от взрывоопасных предметов погибли 297 человек