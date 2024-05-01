Перед поминальными днями ГСЧС советует проверять кладбища на безопасность через местные органы власти

Спасатели призывают граждан перед поминальными днями проверить через местные органы безопасность кладбища на наличие взрывоопасных предметов. Об этом сказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Прежде чем идти на кладбище гражданам нужно узнать у местных органов власти, проведено ли обследование этого кладбища на наличие взрывоопасных предметов. То есть граждане должны убедиться, что нет взрывоопасных предметов, - подчеркнул Хорунжий.

Детали

Он отметил, что обследование кладбищ на наличие взрывоопасных предметов проводят не только сотрудники ГСЧС, но и взрывотехники Национальной полиции, саперы Национальной гвардии и другие специалисты по противоминной деятельности, при этом собранная информация передается в местные органы власти.

Напомним

За прошедшую неделю украинские саперы обработали более 7 000 гектаров земли и уничтожили более 3800 взрывоопасных предметов.