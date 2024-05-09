Поминальные дни в Украине: обеспечивать безопасность будет более 12 тыс. правоохранителей

В Украине во время поминальных дней обеспечивать публичную безопасность и общественный порядок будет более 12 тыс. правоохранителей на более 9 тыс. кладбищ. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На этот период обеспечивать публичную безопасность и общественный порядок будет более 12 тыс. правоохранителей на более 9 тыс. кладбищ, которые сейчас предусмотрены к проведению поминальных дней - сказал Белошицкий.

Он отметил, что в условиях военного положения кладбища являются территорией с повышенной опасностью, ведь поблизости нет укрытий.

Это как правило участки открытой местности, поэтому в обязательном порядке нужно соблюдать меры личной безопасности, не создавать скопления, соблюдать сигнал воздушной тревоги и в случае обнаружения каких-то подозрительных, или возможно взрывоопасных предметов сразу сообщать в Национальную полицию. Есть ограничения на посещение выборочных кладбищ на территории Житомирской, Харьковской, Херсонской и Донецкой областей из-за минной опасности, которая присутствует на этих кладбищах - рассказал Белошицкий.

На уточняющий вопрос, будут ли кладбища охраняться более усиленно, и будет ли там больше полицейских, Билошицкий ответил: "Да".

Дополнение

В Киеве во время поминальных дней 12-15 мая ограничений или запретов на посещение кладбищ не будет. Однако в Киевском горсовете призывают не создавать скоплений.