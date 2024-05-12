россияне на ВОТ запретили посещать кладбища в поминальный понедельник

На временно оккупированных территориях россияне запретили посещать кладбища на поминальный понедельник. Об этом сообщили в Центре нацсопротивления, передает УНН.

Детали

Запрет посещения кладбищ на поминальный понедельник оккупанты мотивировали якобы мерами безопасности. Впрочем, как заявили в Нацсопротивлении, реальной причиной является желание не допустить массовых собраний, "ведь ТОТ превратились в тюрьму под открытым небом".

Враг запрещает любые собрания местного населения из-за якобы заботы о безопасности, но в то же время это не мешает оккупантам проводить мероприятия с массовкой из рф, или "выборы" - указали в ЦНС.

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