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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25829 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155189 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135527 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138422 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134250 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134335 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196226 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77556 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164635 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116918 перегляди

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У Каховці загарбники відбирають пенсії в українців, які отримали паспорти рф - Спротив

На тимчасово окупованих територіях росіяни позбавляють пенсій місцевих жителів після примусової паспортизації. В Каховці окупанти знаходять формальні причини для відмови у виплатах пенсіонерам з паспортами рф.

Суспільство • 11 березня, 16:19 • 86571 перегляди

Найбільшої допомоги в енергообладнанні потребують великі міста: уряд шукає рішення спільно з німецьким агентством

Мінінфраструктури співпрацює з німецьким агентством для підготовки до опалювального сезону. Найбільшої допомоги в енергообладнанні потребують великі міста, де проживає більшість населення та ВПО.

Економіка • 14 серпня, 13:49 • 25533 перегляди

Підрив Каховської ГЕС: будівництво магістрального водогону "Інгулець — Південне водосховище" завершено

Завершено будівництво магістрального водогону 'Інгулець — Південне водосховище' за 11 місяців. Водогін забезпечить водою 1,5 млн людей у Криворізькому районі, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Суспільство • 12 серпня, 14:09 • 30242 перегляди

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС знижується - МАГАТЕ

МАГАТЕ повідомляє про зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі висловив занепокоєння щодо забезпечення ядерної безпеки станції.

Суспільство • 2 серпня, 12:50 • 13193 перегляди

"Це привід уважніше слідкувати за діями росії": у МЗС відповіли на звинувачення рф щодо можливого підриву Київської ГЕС Україною

Україна категорично заперечує абсурдні звинувачення рф у плануванні підриву власної інфраструктури, такої як Київська ГЕС або Канівське водосховище, щоб нібито звинуватити у цьому москву.

Війна • 12 липня, 16:38 • 67447 перегляди

Літні люди стали жертвами російських атак на Херсонщині: загинув 67-річний чоловік, поранено 76-річну жінку

29 червня в результаті удару російського безпілотника в Одрадокам'янці Херсонської області загинув 67-річний чоловік, а в селі Козацьке Каховського району внаслідок артилерійського обстрілу з боку рф була поранена 76-річна жінка.

Суспільство • 29 червня, 19:30 • 51160 перегляди

Український дрон атакував окупаційну адміністрацію в Каховці: що відомо

За словами Петра Андрющенка, український безпілотник завдав удару по будівлі російської окупаційної адміністрації в Каховці, хоча українські військові офіційно не підтвердили і не спростували факт нападу.

Війна • 10 червня, 13:22 • 16719 перегляди

В окупованій Каховці колаборанти опублікували список "безхозних" помешкань - Центр спротиву

У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області колаборанти склали список з 16 будинків з конкретними адресами, запропонувавши власникам з'явитися з російським паспортом і документом на право власності протягом 30 днів, інакше будинки будуть передані окупаційній владі в процесі так званої "націоналізації".

Суспільство • 28 травня, 11:10 • 38071 перегляди

На окуповані території росіяни завезли чергову партію пропагандистської макулатури - Центр спротиву

До шкільних бібліотек окупованого міста Каховка росіяни привезли пропагандистські книги, що прославляють воєнних злочинців і зображують українців зрадниками та нацистами.

Війна • 12 травня, 12:50 • 32986 перегляди

Емі Поуп в Україні: гендиректорка МОМ підписала угоди про співпрацю у сфері економічного відновлення та управління міграцією

Емі Поуп, Генеральний директор Міжнародної організації з міграції, відвідала Україну та підписала угоди про співпрацю з Міністерством економіки та Міністерством закордонних справ щодо надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, підтримки економічного відновлення, а також посилення міграційного та прикордонного менеджменту.

Економіка • 10 квітня, 18:04 • 103803 перегляди

російські війська обстріляли виборчу дільницю в окупованій Каховці - партизани

російські війська обстріляли виборчу дільницю в окупованій Каховці, повідомляє партизанський рух "АТЕШ". Крім того, окупанти планують здійснювати провокації та теракти на виборчих дільницях на окупованих територіях, щоб звинуватити проукраїнськи налаштоване населення.

Війна • 15 березня, 13:56 • 50516 перегляди

В Україні заборонили користуватися землями Каховського водосховища та змінювати їх цільове призначення: деталі

Кабінет Міністрів заборонив передачу у власність, користування та зміну цільового призначення земель, зайнятих Каховським водосховищем, на час дії воєнного стану та п'ять років після його завершення, щоб запобігти нецільовому використанню та уможливити майбутнє відновлення водосховища, спущеного внаслідок російської агресії.

Війна • 12 березня, 17:25 • 101524 перегляди

На Херсонщині внаслідок російського обстрілу поранено двох поліцейських

рф обстрілювала правобережжя Херсонської області із реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків та атакували безпілотниками. Внаслідок атаки було поранено двох поліцейських.

Війна • 2 березня, 14:06 • 27901 перегляди