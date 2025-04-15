В Україні заборонили користуватися землями Каховського водосховища та змінювати їх цільове призначення: деталі

Кабінет Міністрів заборонив передачу у власність, користування та зміну цільового призначення земель, зайнятих Каховським водосховищем, на час дії воєнного стану та п'ять років після його завершення, щоб запобігти нецільовому використанню та уможливити майбутнє відновлення водосховища, спущеного внаслідок російської агресії.