На тимчасово окупованих територіях росіяни позбавляють пенсій місцевих жителів після примусової паспортизації. В Каховці окупанти знаходять формальні причини для відмови у виплатах пенсіонерам з паспортами рф.
Мінінфраструктури співпрацює з німецьким агентством для підготовки до опалювального сезону. Найбільшої допомоги в енергообладнанні потребують великі міста, де проживає більшість населення та ВПО.
Завершено будівництво магістрального водогону 'Інгулець — Південне водосховище' за 11 місяців. Водогін забезпечить водою 1,5 млн людей у Криворізькому районі, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.
МАГАТЕ повідомляє про зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі висловив занепокоєння щодо забезпечення ядерної безпеки станції.
Україна категорично заперечує абсурдні звинувачення рф у плануванні підриву власної інфраструктури, такої як Київська ГЕС або Канівське водосховище, щоб нібито звинуватити у цьому москву.
29 червня в результаті удару російського безпілотника в Одрадокам'янці Херсонської області загинув 67-річний чоловік, а в селі Козацьке Каховського району внаслідок артилерійського обстрілу з боку рф була поранена 76-річна жінка.
За словами Петра Андрющенка, український безпілотник завдав удару по будівлі російської окупаційної адміністрації в Каховці, хоча українські військові офіційно не підтвердили і не спростували факт нападу.
У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області колаборанти склали список з 16 будинків з конкретними адресами, запропонувавши власникам з'явитися з російським паспортом і документом на право власності протягом 30 днів, інакше будинки будуть передані окупаційній владі в процесі так званої "націоналізації".
До шкільних бібліотек окупованого міста Каховка росіяни привезли пропагандистські книги, що прославляють воєнних злочинців і зображують українців зрадниками та нацистами.
Емі Поуп, Генеральний директор Міжнародної організації з міграції, відвідала Україну та підписала угоди про співпрацю з Міністерством економіки та Міністерством закордонних справ щодо надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, підтримки економічного відновлення, а також посилення міграційного та прикордонного менеджменту.
російські війська обстріляли виборчу дільницю в окупованій Каховці, повідомляє партизанський рух "АТЕШ". Крім того, окупанти планують здійснювати провокації та теракти на виборчих дільницях на окупованих територіях, щоб звинуватити проукраїнськи налаштоване населення.
Кабінет Міністрів заборонив передачу у власність, користування та зміну цільового призначення земель, зайнятих Каховським водосховищем, на час дії воєнного стану та п'ять років після його завершення, щоб запобігти нецільовому використанню та уможливити майбутнє відновлення водосховища, спущеного внаслідок російської агресії.
рф обстрілювала правобережжя Херсонської області із реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків та атакували безпілотниками. Внаслідок атаки було поранено двох поліцейських.