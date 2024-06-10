Український дрон атакував окупаційну адміністрацію в Каховці: що відомо
Київ • УНН
За словами Петра Андрющенка, український безпілотник завдав удару по будівлі російської окупаційної адміністрації в Каховці, хоча українські військові офіційно не підтвердили і не спростували факт нападу.
У будівлю окупаційної адміністрації в Каховці поцилив український дрон. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
"В окупаційну адміністрацію в Каховці завітав український дрон... Нажаль, кажуть бригада Кабзону без поповнення. Але, нічого. Новошахтінський НПЗ теж не з першого разу", - написав Андрющенко.
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Наразі українські військові не підтверджували, але й не спростовували інформацію про атаку на окупаційну адміністрацію Каховки.