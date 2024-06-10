Украинский дрон атаковал оккупационную администрацию в Каховке: что известно

В здание оккупационной администрации в Каховке ударил украинский дрон. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

"Оккупационную администрацию в Каховке посетил украинский дрон... К сожалению, говорят бригада Кабзона без пополнения. Но, ничего. Новошахтинский НПЗ тоже не с первого раза", - написал Андрющенко.

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Сейчас украинские военные не подтверждали, но и не опровергали информацию об атаке на оккупационную администрацию Каховки.