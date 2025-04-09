В Украине запретили пользоваться землями Каховского водохранилища и менять их целевое назначение: детали

Кабинет Министров запретил передачу в собственность, пользование и изменение целевого назначения земель, занятых Каховским водохранилищем, на время действия военного положения и пять лет после его завершения, чтобы предотвратить нецелевое использование и сделать возможным будущее восстановление водохранилища, спущенного в результате российской агрессии.