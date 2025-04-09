На временно оккупированных территориях россияне лишают пенсий местных жителей после принудительной паспортизации. В Каховке оккупанты находят формальные причины для отказа в выплатах пенсионерам с паспортами рф.
Мининфраструктуры сотрудничает с немецким агентством для подготовки к отопительному сезону. В наибольшей помощи в энергооборудовании нуждаются крупные города, где проживает большинство населения и ВПЛ.
Завершено строительство магистрального водопровода 'Ингулец - Южное водохранилище' за 11 месяцев. Водопровод обеспечит водой 1,5 млн человек в Криворожском районе, которые пострадали от подрыва Каховской ГЭС.
МАГАТЭ сообщает о снижении уровня воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по обеспечению ядерной безопасности станции.
Украина категорически отрицает абсурдные обвинения рф в планировании подрыва собственной инфраструктуры, такой как Киевская ГЭС или Каневское водохранилище, чтобы якобы обвинить в этом москву.
29 июня в результате удара российского беспилотника в Одрадокаменке Херсонской области погиб 67-летний мужчина, а в селе Казацкое Каховского района в результате артиллерийского обстрела со стороны рф была ранена 76-летняя женщина.
По словам Петра Андрющенко, украинский беспилотник нанес удар по зданию российской оккупационной администрации в Каховке, хотя украинские военные официально не подтвердили и не опровергли факт нападения.
Во временно оккупированной Каховке Херсонской области коллаборационисты составили список из 16 домов с конкретными адресами, предложив владельцам явиться с российским паспортом и документом на право собственности в течение 30 дней, иначе дома будут переданы оккупационным властям в процессе так называемой "национализации".
В школьные библиотеки оккупированного города Каховка россияне привезли пропагандистские книги, прославляющие военных преступников и изображающие украинцев предателями и нацистами.
Эми Поуп, Генеральный директор Международной организации по миграции, посетила Украину и подписала соглашения о сотрудничестве с Министерством экономики и Министерством иностранных дел по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, поддержке экономического восстановления, а также усилению миграционного и пограничного менеджмента.
российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке, сообщает партизанское движение "АТЕШ". Кроме того, оккупанты планируют осуществлять провокации и теракты на избирательных участках на оккупированных территориях, чтобы обвинить проукраински настроенное население.
Кабинет Министров запретил передачу в собственность, пользование и изменение целевого назначения земель, занятых Каховским водохранилищем, на время действия военного положения и пять лет после его завершения, чтобы предотвратить нецелевое использование и сделать возможным будущее восстановление водохранилища, спущенного в результате российской агрессии.
рф обстреливала правобережье Херсонской области из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и атаковали беспилотниками. В результате атаки были ранены двое полицейских.