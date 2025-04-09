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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28416 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подрыв Каховской ГЭС: строительство магистрального водопровода "Ингулец - Южное водохранилище" завершено

Завершено строительство магистрального водопровода 'Ингулец - Южное водохранилище' за 11 месяцев. Водопровод обеспечит водой 1,5 млн человек в Криворожском районе, которые пострадали от подрыва Каховской ГЭС.

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Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС снижается - МАГАТЭ

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"Это повод внимательнее следить за действиями России": в МИД ответили на обвинения рф относительно возможного подрыва Киевской ГЭС Украиной

Украина категорически отрицает абсурдные обвинения рф в планировании подрыва собственной инфраструктуры, такой как Киевская ГЭС или Каневское водохранилище, чтобы якобы обвинить в этом москву.

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Пожилые люди стали жертвами российских атак на Херсонщине: погиб 67-летний мужчина, ранена 76-летняя женщина

29 июня в результате удара российского беспилотника в Одрадокаменке Херсонской области погиб 67-летний мужчина, а в селе Казацкое Каховского района в результате артиллерийского обстрела со стороны рф была ранена 76-летняя женщина.

Общество • 29 июня, 19:30 • 51160 просмотра

Украинский дрон атаковал оккупационную администрацию в Каховке: что известно

По словам Петра Андрющенко, украинский беспилотник нанес удар по зданию российской оккупационной администрации в Каховке, хотя украинские военные официально не подтвердили и не опровергли факт нападения.

Война • 10 июня, 13:22 • 16719 просмотра

В оккупированной Каховке коллаборационисты опубликовали список "бесхозных" помещений - Центр сопротивления

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области коллаборационисты составили список из 16 домов с конкретными адресами, предложив владельцам явиться с российским паспортом и документом на право собственности в течение 30 дней, иначе дома будут переданы оккупационным властям в процессе так называемой "национализации".

Общество • 28 мая, 11:10 • 38071 просмотра

На оккупированные территории россияне завезли очередную партию пропагандистской макулатуры - Центр сопротивления

В школьные библиотеки оккупированного города Каховка россияне привезли пропагандистские книги, прославляющие военных преступников и изображающие украинцев предателями и нацистами.

Война • 12 мая, 12:50 • 32986 просмотра

Эми Поуп в Украине: гендиректор МОМ подписала соглашения о сотрудничестве в сфере экономического восстановления и управления миграцией

Эми Поуп, Генеральный директор Международной организации по миграции, посетила Украину и подписала соглашения о сотрудничестве с Министерством экономики и Министерством иностранных дел по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, поддержке экономического восстановления, а также усилению миграционного и пограничного менеджмента.

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российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке - партизаны

российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке, сообщает партизанское движение "АТЕШ". Кроме того, оккупанты планируют осуществлять провокации и теракты на избирательных участках на оккупированных территориях, чтобы обвинить проукраински настроенное население.

Война • 15 марта, 13:56 • 50516 просмотра

В Украине запретили пользоваться землями Каховского водохранилища и менять их целевое назначение: детали

Кабинет Министров запретил передачу в собственность, пользование и изменение целевого назначения земель, занятых Каховским водохранилищем, на время действия военного положения и пять лет после его завершения, чтобы предотвратить нецелевое использование и сделать возможным будущее восстановление водохранилища, спущенного в результате российской агрессии.

Война • 12 марта, 17:25 • 101524 просмотра

На Херсонщине в результате российского обстрела ранены двое полицейских

рф обстреливала правобережье Херсонской области из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и атаковали беспилотниками. В результате атаки были ранены двое полицейских.

Война • 2 марта, 14:06 • 27901 просмотра