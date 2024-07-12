МИД Украины категорически опровергает абсурдные российские обвинения в якобы подготовке украинскими властями подрыва дамб Киевской ГЭС, Каневского водохранилища, или иной инфраструктуры для якобы возложения вины на Россию. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

Детали

Не может быть никакой реалистичной цели или мотива для Украины разрушать собственную инфраструктуру или создавать угрозы для собственных людей. Что касается "возложения вины на РФ", то российский режим сам прекрасно справляется с этой задачей собственными военными преступлениями. Варварский удар российской ракеты по детям в главной детской больнице Украины "Охматдет" свидетельствует сам за себя - отмечают в МИД.

В министерстве подчеркивают, что единственной причиной угроз для гражданских людей и разрушений критической инфраструктуры в Украине является российская агрессия.

Также в украинском МИД отмечают, что в случае воплощения Москвой любых преступных намерений относительно дамб Киевской ГЭС, Каневского водохранилища, или иной инфраструктуры ответственность за такие действия будет нести исключительно россия.

россия пытается запугать украинцев: Центр противодействия дезинформации объяснил заявления москвы о подрыве Киевской ГЭС

Настоящей целью таких заявлений Москвы является попытка запугать украинское общество и ввести в заблуждение международное сообщество и медиа. Россия уже много раз демонстрировала такую стратегию: обвинять других в том, что совершает или планирует совершить сама. Очередные российские фантазии на тему днепровских дамб - это повод для международного сообщества еще внимательнее следить за действиями России - отмечают в МИД.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в прошлом году именно россия совершила крупнейшее техногенное преступление в Европе за последние десятилетия, взорвав Каховскую ГЭС. И именно москва построила вокруг этой катастрофы целую дезинформационную кампанию.

Москва тогда так же обвиняла в этом преступлении Киев, вопреки всяким реальным фактам. К сожалению, многие иностранные издания тогда бессознательно подыграли российской пропаганде, распространив новости с заголовками об Украине и России, которые якобы "обвиняют друг друга" - заявили в МИД Украины.

Украинское министерство призывает международные медиа не цитировать российских спикеров без дополнительной информации о предыдущей истории их лжи и не ставить знак равенства между украинскими и российскими заявлениями.

Напомним

Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит подрыв дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы якобы обвинить в этом россию.