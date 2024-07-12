Киев • УНН
Россия распространяет дезинформацию о том, что Украина якобы планирует взорвать дамбы под Киевом и Каневом, чтобы посеять панику и требовать уступок, но украинская оборона делает невозможным такие диверсии, сообщает Центр противодействия дезинформации.
Провокационными заявлениями о возможном подрыве Киевской и Каневской ГЭС россияне пытаются посеять панику среди украинцев. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
В ЦПИ отмечают, что заявления Захаровой о вероятном подрыве дамб в Украине - часть дезинформационной кампании рф.
рф продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Украине в рамках дезинформационной операции "Мир", пытаясь запугать украинцев угрозой новых терактов.
Отмечается, что этими заявлениями кремль пытается вызвать панику среди украинцев. Параллельно в украинское общество вбрасываются нарративы о необходимости "мира любой ценой", то есть де-факто капитуляции.
В Центре подчеркивают - враг рассчитывает, что украинцы под влиянием страха будут требовать пойти на уступки россии.
Несмотря на то, что заявление Захаровой выглядит как попытка обеспечить россии алиби перед терактом, у рф нет средств и возможностей для уничтожения дамб возле Киева и Канева. Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва из-за диверсии исключен, поскольку дамбы находятся под усиленной охраной
Напомним
Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит подрыв дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы якобы обвинить в этом россию.