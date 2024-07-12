Провокационными заявлениями о возможном подрыве Киевской и Каневской ГЭС россияне пытаются посеять панику среди украинцев. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

В ЦПИ отмечают, что заявления Захаровой о вероятном подрыве дамб в Украине - часть дезинформационной кампании рф.

рф продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Украине в рамках дезинформационной операции "Мир", пытаясь запугать украинцев угрозой новых терактов. - предупредили в Центре противодействия дезинформации

Отмечается, что этими заявлениями кремль пытается вызвать панику среди украинцев. Параллельно в украинское общество вбрасываются нарративы о необходимости "мира любой ценой", то есть де-факто капитуляции.

В Центре подчеркивают - враг рассчитывает, что украинцы под влиянием страха будут требовать пойти на уступки россии.

Несмотря на то, что заявление Захаровой выглядит как попытка обеспечить россии алиби перед терактом, у рф нет средств и возможностей для уничтожения дамб возле Киева и Канева. Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва из-за диверсии исключен, поскольку дамбы находятся под усиленной охраной - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит подрыв дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы якобы обвинить в этом россию.