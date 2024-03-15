российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке - партизаны

В оккупированной Каховке российские войска обстреляли избирательный участок. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на своего агента из росгвардии, передает УНН.

Партизаны отмечают, что после такого "обстрела" обычно рашисты проводят обыски у местных, поэтому призывают быть осторожными.

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Ранее партизаны "АТЕШ" сообщили, что оккупанты в течение трех дней планируют провести ряд провокаций и терактов на избирательных участках, с целью обвинить проукраинское население полуострова в их организации и проведении.

"Эти объявления были обнаружены не только в Джанкое, но и в Геническе, Мелитополе, Мариуполе, Донецке и Луганске. Мы настоятельно рекомендуем в период проведения фейковых выборов, не посещать общественные места и избирательные участки", - сообщили партизаны.

рашисты планируют теракты на "избирательных участках" на оккупированных территориях Украины - активисты