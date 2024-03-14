рашисты планируют теракты на "избирательных участках" на оккупированных территориях Украины - активисты

рашисты планируют теракты и провокации с жертвами среди гражданского населения на избирательных участках временно оккупированной территории Украины. Об этом говорится в сообщении активистов движения "Желтая Лента", передает УНН.

По данным "Желтой ленты", в терактах и провокациях оккупанты традиционно планируют обвинить Вооруженные Силы Украины.

"Мы призываем каждого и каждую, кто живет в оккупации, ни в коем случае не подходите к "избирательным участкам" с 15 по 17 марта, оставайтесь дома. Не игнорируйте воздушные тревоги. Избегайте абсолютно всех публичных мероприятий рашистов, человеческие жизни для них ничего не стоят. Главное для них - картинка для ТВ", - говорится в сообщении.

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